Рядом с Фукусимой обнаружили неожиданный источник радиации

Ученые, которые исследуют атомную электростанцию Фукусима в Японии, обнаружили рядом с ней неожиданный источник радиоактивного материала. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об исследовании сообщает издание IFLScience .



Фото: Reuters

Выяснилось, что после катастрофы в 2011 году некоторое количество радиоактивного цезия сохранилось в солоноватых грунтовых водах под песчаными пляжами на расстоянии до 97 километров от станции. Уровень загрязнения там оказался в десять раз выше, чем в гавани самого завода.

Исследователи нашли два изотопа цезия. Первый — цезий-137 — мог прийти со станции, или остаться после испытаний ядерного оружия в 1950−60-х годах. Также они обнаружили цезий-134, его источником, скорее всего, были именно станция.

Предположительно, в первые недели после аварии цезий распространился вдоль побережья и «застрял» в песках. После контакта с соленой океанской водой радиоактивный элемент попадал обратно в океан. «Похоже, что эти пески работают как „губка“, которая была заполнена в 2011 году и понемногу истощается», — рассказал соавтор исследования Кен Бесселер.

К счастью, эти воды не используются для питья, и никто не подвергается их воздействию. Уровень загрязнения невысок. Обнаруженные исследователями дозы в тысячи раз меньше того количества радиоактивных материалов, которые попали в океан сразу после аварии. Однако авторы работы отмечают важность изучения механизма загрязнения воды, учитывая что на береговой линии находится около 200 ядерных реакторов по всему миру.