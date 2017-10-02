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Рядом с Фукусимой обнаружили неожиданный источник радиации

03.10.2017 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые, которые исследуют атомную электростанцию Фукусима в Японии, обнаружили рядом с ней неожиданный источник радиоактивного материала. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об исследовании сообщает издание IFLScience.

Рядом с Фукусимой обнаружили неожиданный источник радиации
Фото: Reuters

Выяснилось, что после катастрофы в 2011 году некоторое количество радиоактивного цезия сохранилось в солоноватых грунтовых водах под песчаными пляжами на расстоянии до 97 километров от станции. Уровень загрязнения там оказался в десять раз выше, чем в гавани самого завода.

Исследователи нашли два изотопа цезия. Первый — цезий-137 — мог прийти со станции, или остаться после испытаний ядерного оружия в 1950−60-х годах. Также они обнаружили цезий-134, его источником, скорее всего, были именно станция.

Предположительно, в первые недели после аварии цезий распространился вдоль побережья и «застрял» в песках. После контакта с соленой океанской водой радиоактивный элемент попадал обратно в океан. «Похоже, что эти пески работают как „губка“, которая была заполнена в 2011 году и понемногу истощается», — рассказал соавтор исследования Кен Бесселер.

К счастью, эти воды не используются для питья, и никто не подвергается их воздействию. Уровень загрязнения невысок. Обнаруженные исследователями дозы в тысячи раз меньше того количества радиоактивных материалов, которые попали в океан сразу после аварии. Однако авторы работы отмечают важность изучения механизма загрязнения воды, учитывая что на береговой линии находится около 200 ядерных реакторов по всему миру.

 
 
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Ученые, которые исследуют атомную электростанцию Фукусима в Японии, обнаружили рядом с ней неожиданный источник радиоактивного материала. Научная работа...

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