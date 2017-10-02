|
Рядом с Фукусимой обнаружили неожиданный источник радиации
03.10.2017 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые, которые исследуют атомную электростанцию Фукусима в Японии, обнаружили рядом с ней неожиданный источник радиоактивного материала. Научная работа об этом
Выяснилось, что после катастрофы в 2011 году некоторое количество радиоактивного цезия сохранилось в солоноватых грунтовых водах под песчаными пляжами на расстоянии до 97 километров от станции. Уровень загрязнения там оказался в десять раз выше, чем в гавани самого завода.
Исследователи нашли два изотопа цезия. Первый — цезий-137 — мог прийти со станции, или остаться после испытаний ядерного оружия в 1950−60-х годах. Также они обнаружили цезий-134, его источником, скорее всего, были именно станция.
Предположительно, в первые недели после аварии цезий распространился вдоль побережья и «застрял» в песках. После контакта с соленой океанской водой радиоактивный элемент попадал обратно в океан. «Похоже, что эти пески работают как „губка“, которая была заполнена в 2011 году и понемногу истощается», — рассказал соавтор исследования Кен Бесселер.
К счастью, эти воды не используются для питья, и никто не подвергается их воздействию. Уровень загрязнения невысок. Обнаруженные исследователями дозы в тысячи раз меньше того количества радиоактивных материалов, которые попали в океан сразу после аварии. Однако авторы работы отмечают важность изучения механизма загрязнения воды, учитывая что на береговой линии находится около 200 ядерных реакторов по всему миру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые, которые исследуют атомную электростанцию Фукусима в Японии, обнаружили рядом с ней неожиданный источник радиоактивного материала. Научная работа...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии