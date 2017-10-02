В следующем году Беларусь передаст Сербии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук», с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию, сообщает ТАСС.



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Модернизацией МиГ-29 в Беларуси занимается ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». Машины адаптируют для применения ракет класса «воздух-воздух» с активной головкой самонаведения (АРГСН) РВВ-АЕ, а также «воздух-поверхность» с активной РГСН для поражения надводных и наземных целей.

Модернизируются информационно-управляющие системы, а также существенно расширяются возможности навигационного комплекса и устанавливается система индивидуальной радиотехнической защиты «Сателлит».

ЗРК «Бук» модернизируются до уровня «Бук-МБ» специалистами «ОКБ ТСП». Особенностью этих комплексов - они могут работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами.

После модернизации дальность обнаружения целей комплексом увеличилась на 30 процентов, значительно повысилась устойчивость ЗРК к активным и пассивным помехам.

«Бук МБ» может применять три типа зенитных управляемых ракет (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом их сочетании на одной пусковой установке. Также конструкторы значительно повысили живучесть комплекса в условиях применения противорадиолокационных ракет и снарядов.

Новейшие ЗРК оснащены трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой. Она способна эффективно обнаруживать воздушные цели, построенные с применением технологии «стелс».