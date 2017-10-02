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Беларусь поставит в Сербию ЗРК "Бук" и истребители Миг-29
03.10.2017 12:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В следующем году Беларусь передаст Сербии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук», с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию,
Модернизацией МиГ-29 в Беларуси занимается ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». Машины адаптируют для применения ракет класса «воздух-воздух» с активной головкой самонаведения (АРГСН) РВВ-АЕ, а также «воздух-поверхность» с активной РГСН для поражения надводных и наземных целей.
Модернизируются информационно-управляющие системы, а также существенно расширяются возможности навигационного комплекса и устанавливается система индивидуальной радиотехнической защиты «Сателлит».
ЗРК «Бук» модернизируются до уровня «Бук-МБ» специалистами «ОКБ ТСП». Особенностью этих комплексов - они могут работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами.
После модернизации дальность обнаружения целей комплексом увеличилась на 30 процентов, значительно повысилась устойчивость ЗРК к активным и пассивным помехам.
Новейшие ЗРК оснащены трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой. Она способна эффективно обнаруживать воздушные цели, построенные с применением технологии «стелс».
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В следующем году Беларусь передаст Сербии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук», с условием, что Белград оплатит...
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