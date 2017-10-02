Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн

Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.





Награду получат американские астрофизики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн. Премию вручат с формулировкой «За решающий вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн».

Гравитационные волны — это «рябь» ткани пространства-времени. Гравитационные волны излучает любой объект, который обладает массой и движется с переменным ускорением. Колебания эти крайне слабые, поэтому зафиксировать их возможно лишь как результат столкновений гигантских черных дыр в далеком прошлом.

Существование гравитационных волн предсказал еще Альберт Эйнштейн, но экспериментально это доказать получилось только сто лет спустя. Впервые зафиксировать искажение времени-пространства удалось в сентябре 2015 года, об открытии ученые сообщили миру в феврале 2016 года.

Зафиксировать волны удалось на детекторе LIGO. Это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, которая вела наблюдение с 2002 года. Райнер Вайсс и Кип Торн были пионерами проекта, а Барри Бариш руководил им, когда волны удалось обнаружить.

Напомним, вчера стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Эти ученые открыли клеточную природу «биологических часов», благодаря которым организм чувствует, когда пора уснуть, а когда — проснуться.

Лауреатов продолжат объявлять всю эту неделю. 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по химии, 5 октября — по литературе, 6 октября — премию мира, а 9 октября — по экономике.