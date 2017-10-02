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Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн
03.10.2017 12:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен
Награду получат американские астрофизики Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн. Премию вручат с формулировкой «За решающий вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн».
Гравитационные волны — это «рябь» ткани пространства-времени. Гравитационные волны излучает любой объект, который обладает массой и движется с переменным ускорением. Колебания эти крайне слабые, поэтому зафиксировать их возможно лишь как результат столкновений гигантских черных дыр в далеком прошлом.
Существование гравитационных волн предсказал еще Альберт Эйнштейн, но экспериментально это доказать получилось только сто лет спустя. Впервые зафиксировать искажение времени-пространства удалось в сентябре 2015 года, об открытии ученые
Зафиксировать волны удалось на детекторе LIGO. Это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, которая вела наблюдение с 2002 года. Райнер Вайсс и Кип Торн были пионерами проекта, а Барри Бариш руководил им, когда волны удалось обнаружить.
Напомним, вчера
Лауреатов продолжат объявлять всю эту неделю. 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по химии, 5 октября — по литературе, 6 октября — премию мира, а 9 октября — по экономике.
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Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.
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