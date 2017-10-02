Нобелевский комитет 3 октября объявил о присуждении самой известной научной премии в области физики в мире троим американским исследователям: Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну. Поводом для награждения ученых стало то, что они смогли доказать существование гравитационных волн.

Гравитационные волны нашли только сегодня?

О существовании гравитационных волн более ста лет назад предположил Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности. Конечно же, в начале двадцатого столетия к идее Эйнштейна многие отнеслись скептически, однако современная наука до сих пор во многом опирается на его идеи. Примечательно и то, что в 1921 году он получил "нобелевку", но за совсем другое — фотоэффект.

Заслуга американских ученых — лауреатов премии 2017 года — заключается в том, что они два года назад смогли зарегистрировать гравитационные волны, возникшие из-за слияния двух "черных дыр" и доказали их существование. Во многом благодаря этому в науке появилось новое направление — гравитационная астрофизика.

Что такое гравитационные волны?

Как и следует из самого термина, гравитационные волны — определенное возмущение пространства из-за супермассивных тел. Если учитывать, что сила гравитации зависит от массы объекта, то у черных дыр или сопоставимых с ним объектов эта сила должна быть мощной настолько, чтобы способствовать искривлению пространства и, более того, времени.

Мы будем путешествовать во времени?

Доказательство существования гравитационных волн скорее помогает больше понять о фундаментальных принципах существования нашей Вселенной и является одним из самых важных открытий в физике за последние годы.

Кроме того, благодаря регистрации этих явлений можно наблюдать за процессами зарождения и гибели галактик и черных дыр на огромном расстоянии от Земли.

Сюжеты о возможных путешествиях во времени учеными по-прежнему считаются фантастическими.

Да при чем тут "Интерстеллар"?

Вышедший в 2014 году фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" породил новую моду на квантовую физику среди молодежи — благодаря философскому осмыслению возможного путешествия через пространство и время при помощи тех самых гравитационных волн.

Интересно, что создателей картины консультировал Кип Торн — несмотря на определенное число огрехов, многие признавали, что "Интерстеллар" достаточно точно отображает представления о черных дырах, искривлениях пространства и другом.

Примечательно, что фильм вышел за год до доказательства существования гравитационных волн — именно того, что и принесло Торну и его коллегам Нобелевскую премию.