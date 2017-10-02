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Почти "Интерстеллар": за что дали Нобеля по физике?
03.10.2017 17:12 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Нобелевский комитет 3 октября объявил о присуждении самой известной научной премии в области физики в мире троим американским исследователям: Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну. Поводом для награждения ученых стало то, что они смогли доказать существование гравитационных волн.
Гравитационные волны нашли только сегодня?
О существовании гравитационных волн более ста лет назад предположил Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности. Конечно же, в начале двадцатого столетия к идее Эйнштейна многие отнеслись скептически, однако современная наука до сих пор во многом опирается на его идеи. Примечательно и то, что в 1921 году он получил "нобелевку", но за совсем другое — фотоэффект.
Заслуга американских ученых — лауреатов премии 2017 года — заключается в том, что они два года назад смогли зарегистрировать гравитационные волны, возникшие из-за слияния двух "черных дыр" и доказали их существование. Во многом благодаря этому в науке появилось новое направление — гравитационная астрофизика.
Что такое гравитационные волны?
Как и следует из самого термина, гравитационные волны — определенное возмущение пространства из-за супермассивных тел. Если учитывать, что сила гравитации зависит от массы объекта, то у черных дыр или сопоставимых с ним объектов эта сила должна быть мощной настолько, чтобы способствовать искривлению пространства и, более того, времени.
Мы будем путешествовать во времени?
Доказательство существования гравитационных волн скорее помогает больше понять о фундаментальных принципах существования нашей Вселенной и является одним из самых важных открытий в физике за последние годы.
Кроме того, благодаря регистрации этих явлений можно наблюдать за процессами зарождения и гибели галактик и черных дыр на огромном расстоянии от Земли.
Сюжеты о возможных путешествиях во времени учеными по-прежнему считаются фантастическими.
Да при чем тут "Интерстеллар"?
Вышедший в 2014 году фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" породил новую моду на квантовую физику среди молодежи — благодаря философскому осмыслению возможного путешествия через пространство и время при помощи тех самых гравитационных волн.
Интересно, что создателей картины консультировал Кип Торн — несмотря на определенное число огрехов, многие признавали, что "Интерстеллар" достаточно точно отображает представления о черных дырах, искривлениях пространства и другом.
Примечательно, что фильм вышел за год до доказательства существования гравитационных волн — именно того, что и принесло Торну и его коллегам Нобелевскую премию.
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Интересно, что один из лауреатов Нобелевской премии этого года - Кип Торн - принимал участие в создании фильма "Интерстеллар".
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