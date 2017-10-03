Треск в динамике iPhone 8 и некоторые другие проблемы исправлены в новом обновлении iOS 11

Компания Apple сообщает, что в новом официальном обновлении iOS 11, получившем номер версии 11.0.2, исправлены ошибки и недоработки по работе iPhone и iPad, в том числе треск динамика iPhone 8 и 8 Plus во время звонков, баг отображения фото и открытия зашифрованных писем S/MIME.





Обновление iOS 11.0.2 размером 286.1 МБ доступно для загрузки из облака для всех пользователей iOS 11 через Настройки.

Сразу после релиза iPhone 8, iPhone 8 Plus и смарт-часов Apple Watch Series 3 отовсюду начали поступать жалобы на работоспособность новинок. В свою очередь, компания Apple заверила, что проблемы не связаны с аппаратной частью, не носят массовый характер, и будут постепенно исправлены с выходом обновлений iOS 11.