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Треск в динамике iPhone 8 и некоторые другие проблемы исправлены в новом обновлении iOS 11

03.10.2017 23:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple сообщает, что в новом официальном обновлении iOS 11, получившем номер версии 11.0.2, исправлены ошибки и недоработки по работе iPhone и iPad, в том числе треск динамика iPhone 8 и 8 Plus во время звонков, баг отображения фото и открытия зашифрованных писем S/MIME.

Треск в динамике iPhone 8 и некоторые другие проблемы исправлены в новом обновлении iOS 11

Обновление iOS 11.0.2 размером 286.1 МБ доступно для загрузки из облака для всех пользователей iOS 11 через Настройки.

Сразу после релиза iPhone 8, iPhone 8 Plus и смарт-часов Apple Watch Series 3 отовсюду начали поступать жалобы на работоспособность новинок. В свою очередь, компания Apple заверила, что проблемы не связаны с аппаратной частью, не носят массовый характер, и будут постепенно исправлены с выходом обновлений iOS 11.

 
 
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Компания Apple сообщает, что в новом официальном обновлении iOS 11, получившем номер версии 11.0.2,...

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