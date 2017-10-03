Доля устройств на Android 8 Oreo составляет 0,2%

Количество устройств, работающих под управлением Android 8 Oreo, по итогам сентября составила всего 0,2%. По крайней мере, на это указывает отчет Google, касающейся распространения разных версий самой популярной операционной системы.





Отмечается рост доли Android 7 Nougat - она повысилась с 15,8% до 17,8%. Самой популярной по-прежнему является Android 6 Marshmallow, установленная на 32% всех Android-устройств. Далее с небольшим отрывом идет Android 5 Lollipop с долей 27,7%, затем Android 4.4 KitKat с 14,5%. На все предыдущие версии Android приходится суммарно 7,4%.

Стоит отметить, что пока делать какие-то выводы рано. Далеко не все устройства на данный момент получили возможность обновления до Android 8 Oreo, а многие новинки продолжают выходить с Android 7 Nougat "из коробки".