ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доля устройств на Android 8 Oreo составляет 0,2%

03.10.2017 22:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Количество устройств, работающих под управлением Android 8 Oreo, по итогам сентября составила всего 0,2%. По крайней мере, на это указывает отчет Google, касающейся распространения разных версий самой популярной операционной системы.

Доля устройств на Android 8 Oreo составляет 0,2%

Отмечается рост доли Android 7 Nougat - она повысилась с 15,8% до 17,8%. Самой популярной по-прежнему является Android 6 Marshmallow, установленная на 32% всех Android-устройств. Далее с небольшим отрывом идет Android 5 Lollipop с долей 27,7%, затем Android 4.4 KitKat с 14,5%. На все предыдущие версии Android приходится суммарно 7,4%.

Стоит отметить, что пока делать какие-то выводы рано. Далеко не все устройства на данный момент получили возможность обновления до Android 8 Oreo, а многие новинки продолжают выходить с Android 7 Nougat "из коробки".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество устройств, работающих под управлением Android 8 Oreo, по итогам сентября составила всего 0,2%. По...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Почти "Интерстеллар": за что дали Нобеля по физике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика