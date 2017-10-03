Спутнику – 60: в этот день началось покорение космоса

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Первый искусственный спутник Земли был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, тогда новость об огромном шаге навстречу космосу в один миг полностью облетела мир, появившись на первых полосах газет, а русское слово "спутник" и сегодня знают все многие иностранцы.

Над созданием спутника долгое время трудилась группа ученых и конструкторов во главе с Сергеем Королевым. Запуск ПС-1 был произведен с полигона "Тюра-Там", сейчас известный космодром "Байконур".

Сегодня такой новостью, конечно, никого не удивишь: искусственные спутники Земли запускали уже более 70 стран, но тогда люди со всех концов света старательно смотрели в небо, пытаясь хоть на миг увидеть тот самый "Спутник-1". Так у советских ученых получилось не просто "догнать и перегнать", а стать первыми из первых.

За последние 60 лет в космос было запущено практически шесть тысяч спутников. Многие из них все еще находятся на орбите, но не функционируют. Первый спутник прекратил передавать сигналы спустя 92 дня после успешного запуска. Он сделал полторы тысячи витков вокруг нашей планеты.

В РФ этот день является памятным и ежегодно отмечается как день Космических войск.

В дни, когда на постсоветском пространстве отмечается космический юбилей, на широкие экраны выходит россиякая лента "Салют-7". Картину в Минске представила исполнительница главной роли Мария Миронова. была она и гостей мультимедийного пресс-центра Sputnik.



© Sputnik/ Ирина Петрович Мария Миронова

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