В Минске пройдет TEDxMinskWomen - знакомая конференция в новом формате

Команда, которая с 2014 года проводит в Минске конференции TEDxNiamiha, выходит к публике в новом формате. 2 ноября TEDxMinskWomen ждет зрителей в Галерее TUT.BY (пр.Дзержинского, 57) в 19.00 на просмотр трансляции конференции TEDWomen2017 Bridges из Нового Орлеана и обсуждение увиденного.





Для организаторов это один из многих шагов на пути к конференции TEDxMinsk, которая состоится весной следующего года. Мартовский TEDx в Минске пройдет под новым именем и по расширенной лицензии: в зале сможет собраться не 100, а 500 человек.

А ноябрьское мероприятие призвано заранее формировать локальное сообщество вокруг движения распространения идей: на события в духе TED обычно приходят не пассивные слушатели, а интересные люди, которые хотят общаться с такими же по духу.

Тема TEDWomen2017 — «Мосты»: то, что мы строим и что разрушаем. Минчанам предстоит увидеть вторую сессию форума, которая посвящена дизайну в широком смысле слова — проектированию нашего будущего.

На площадку в Новом Орлеане выйдут пять женщин:

участница космической программы Арабских Эмиратов Сара Амири (Sarah Amiri), когнитивный психолог Лера Бородицки (Lera Boroditsky),

архитектор Деана Ван Бюрен (Deanna Van Buren), которая проектирует центры предупреждения преступности,

Надин Нахач-Харам (Nadine Hachach-Haram), соучредитель сервиса дополненной реальности для удаленного участия в хирургических операциях,

пропагандистка STEM-подхода в образовании Аманда Пхингбодхипаккья (Amanda Phingbodhipakkiya).

Шестой оратор — мужчина, Джон Кэри (John Cary), воодушевленный идеей поставить дизайн на службу общественному благу.

Выступления будут транслироваться на английском языке, без субтитров. Но если что-то останется непонятным, участники мероприятия смогут восстановить содержание после трансляции — каждое выступление будет внимательно слушать волонтер-переводчик, который пояснит, о чем шла речь.

Чтобы получить бесплатный именной пригласительный на TEDxMinskWomen, нужно будет оставить заявку, продолжив фразу: «Я строю мост в будущее, и для этого (делаю)…». На основании собранных ответов команда проекта создаст финальную презентацию встречи.

Регистрация начнется 16 октября в 12:00. Ссылки на регистрацию и заявку на бесплатный пригласительный появятся чуть позже в сообществах, на сайте TEDxMinsk.by и в социальных сетях.

Подробности читайте на сайте проекта , в Facebook , « ВКонтакте », Instagram и Telegram . Дополнительная информация и аккредитация: annette.kozlova@gmail.com.