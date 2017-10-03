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Военный эксперт сравнил истребители F-16 и Су-35

04.10.2017 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский военный эксперт Дейв Маджмудар сравнил возможности «рабочей лошадки» американских ВВС — истребителя F-16 Fighting Falcon и российского Су-35. Первый стоит на вооружении с 1980-х годов и постоянно совершенствуется.

Военный эксперт сравнил истребители F-16 и Су-35
Фото: Air & Space Magazine

Главным недостатком F-16 Fighting Falcon считается отсутствие новейшего радара с активным электронным сканированием (AESA), а также неспособность применять ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 на больших высотах, как это делает его старший собрат F-15 Eagle.

Правда, такое утверждение справедливо только для машин США, у F-16, купленных Саудовской Аравией, стоят радары APG-80 AESA, дающие самолетам некоторые характеристики истребителя пятого поколения.

Американские военные в курсе проблемы и даже планировали модернизировать около 300 самолетов F-16 по программе Combat Avionics Programmed Extension Suite (CAPES), но пока не осуществили эту программу.

Но даже с таким радаром F-16 будет непросто противостоять российскому истребителю, считает эксперт. Дейв пишет, что Су-35 — это глубокая модернизация Су-27, не самая распространенная, но наиболее мощная из созданных на данный момент.

Военный эксперт сравнил истребители F-16 и Су-35
Фото: army.lv

В руках опытных летчиков и при поддержке самолета ДРЛО российский самолет может стать серьезным противником для любого западного истребителя, за исключением F-22 Raptor.

Радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис» позволяет Су-35 бороться с самолетами-невидимками. Эта РЛС способна сопровождать до 30 воздушных целей на удалении до 400 километров, а цели с ЭПР 0,1 метра — на расстоянии более 80 километров. В арсенале самолета есть ракеты РВВ-АЕ, способные поражать цели на дальности около 200 км.

Шанс на победу у F-16 может появиться в ближнем бою, где исход решат навыки пилота и характеристики используемого вооружения. Ракеты — российская Р-73 и американская AIM-9X — служат залогом того, что боевые действия на ближней дистанции пройдут по сценарию взаимного уничтожения. Но и здесь у российской машины есть определенные преимущества благодаря сверхманевренности.

Резюмируя, Дейв отмечает, что Су-35 свел на нет огромное технологическое преимущество, которым истребительный флот четвертого поколения Пентагона обладал в прошлые десятилетия. По мнению эксперта, чтобы вернуть его, Пентагону придется вложить немало средств в модернизацию истребителей.

 
 
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Американский военный эксперт Дейв Маджмудар сравнил возможности «рабочей лошадки» американских ВВС — истребителя F-16 Fighting Falcon и российского Су-35. Первый стоит...

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