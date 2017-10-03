В Беларуси запустили первую вышку связи на солнечных батареях

Мобильный оператор velcom построил первую в стране базовую станцию связи, работающую на солнечной энергии. Уникальная вышка заработала без внешних источников электричества в Любанском районе Минской области, рассказали в пресс-службе компании.





Базовую станцию соорудили рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. Отсутствие электросетей, которые обычно и питают вышки мобильной связи, компенсировали энергией солнца. Высокотехнологичное оборудование работает от гибридной электростанции, которая включает в себя солнечные панели, промышленные аккумуляторы и дизель-генератор.

Рядом с мачтой связи закреплены 54 солнечные панели общей площадью 77 кв. м, которые соединены со шкафом управления системой электропитания. Солнечные батареи генерируют постоянный ток напряжением 216 вольт, который конвертируется до 54 вольт и подается на оборудование базовой станции. Мини-станция может суммарно выдавать до 14 киловатт электроэнергии. Для сравнения, электрическая мощность многоквартирных домов варьируется от 3,5 до 5 киловатт.

Солнечная энергия также используется для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Батареи рассчитаны на длительный срок эксплуатации и не боятся перепадов температур. Благодаря им мачта связи будет работать в ночное время и пасмурную погоду. Без подзарядки они смогут питать базовую станцию в течение восьми часов. Зимой при дефиците солнечного света будет автоматически включаться современная дизель-электростанция, которая соответствует всем экологическим нормативам. В остальные сезоны года вышка мобильной связи сможет обходиться исключительно возобновляемой энергией от солнечных батарей.

Технологически базовая станция поддерживает стандарты GSM и 3G, в том числе UMTS-900. Она призвана обеспечить скоростным интернетом и звонками HD-качества как жителей близлежащих деревень, так и строителей будущего калийного комбината.

Мини-станция будет работать автономно — за большинство процессов отвечает компьютер. За периметром станции будут «присматривать» камеры видеонаблюдения и датчики движения, а при попытке проникновения сработает сигнализация.