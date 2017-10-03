Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды объявили в Шведской королевской академии наук.





Премию получат Жак Дубочет, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон. Награду вручат «за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе».

Напомним, вчера объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали американские ученые Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн. Именно они внесли решающий вклад в обнаружение гравитационных волн — «ряби» ткани пространства-времени. Зарегистрировать их получилось с помощью детектора LIGO как результат столкновения двух гигантских черных дыр.

Премию по физиологии и медицине в этом году получат американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Эти ученые открыли клеточную природу «биологических часов», благодаря которым организм чувствует, когда пора уснуть, а когда — проснуться.

Нобелевская неделя продолжается: 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по литературе, 6 октября объявят лауреатов премии мира, а 9 октября — по экономике.

Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, — впервые с 2001 года. Денежное вознаграждение лауреатов теперь составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов США).