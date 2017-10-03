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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
04.10.2017 12:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды объявили в Шведской королевской академии наук.
Премию получат Жак Дубочет, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон. Награду вручат «за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе».
Напомним, вчера
Премию по физиологии и медицине в этом году
Нобелевская неделя продолжается: 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по литературе, 6 октября объявят лауреатов премии мира, а 9 октября — по экономике.
Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, — впервые с 2001 года. Денежное вознаграждение лауреатов теперь составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов США).
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Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды объявили в Шведской королевской академии наук.
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