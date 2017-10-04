|
В Сеть попали рендеры безрамочных Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 (2018)
04.10.2017 13:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сеть «утекли» изображения с финальным дизайном «почти флагманских» смартфонов Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 2018 модельного года. Скорее всего, гаджеты будут походить на нынешние топовые устройства производителя. Об этом
Судя по опубликованному снимку, новые смартфоны получат безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18,5:9 на манер флагманского Galaxy S8. На задней стороне Galaxy A5 (2018) расположится модуль одинарной основной камеры, справа от него — светодиодная вспышка. Возможно, «старший» Galaxy A7 оснастят двойной основной камерой.
Сканер отпечатков пальцев на обоих аппаратах, скорее всего, расположится под модулем основной камеры, а не сбоку от нее, как в Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Не левой грани смартфонов, вероятно, будет находится физическая клавиша вызова голосового помощника Bixby.
Информации о Galaxy A3 (2018) пока немного. Некоторые источники утверждают, что производитель решил отказаться от выпуска обновленной модели. Утверждается, что в новых смартфонах компания сосредоточится на выпуске устройств с безрамочными дисплеями, установить которые в миниатюрный Galaxy A3 невозможно.
Скорее всего, презентация новинок состоится зимой 2018 года.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны серии Samsung Galaxy A (2017):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сеть «утекли» изображения с финальным дизайном «почти флагманских» смартфонов Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 2018 модельного года. Скорее всего, гаджеты будут походить...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии