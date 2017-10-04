В Сеть попали рендеры безрамочных Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 (2018)

В Сеть «утекли» изображения с финальным дизайном «почти флагманских» смартфонов Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 2018 модельного года. Скорее всего, гаджеты будут походить на нынешние топовые устройства производителя. Об этом сообщает ресурс Gizchina.



Samsung Galaxy A5 (2018)

Судя по опубликованному снимку, новые смартфоны получат безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18,5:9 на манер флагманского Galaxy S8. На задней стороне Galaxy A5 (2018) расположится модуль одинарной основной камеры, справа от него — светодиодная вспышка. Возможно, «старший» Galaxy A7 оснастят двойной основной камерой.

Сканер отпечатков пальцев на обоих аппаратах, скорее всего, расположится под модулем основной камеры, а не сбоку от нее, как в Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Не левой грани смартфонов, вероятно, будет находится физическая клавиша вызова голосового помощника Bixby.





Информации о Galaxy A3 (2018) пока немного. Некоторые источники утверждают, что производитель решил отказаться от выпуска обновленной модели. Утверждается, что в новых смартфонах компания сосредоточится на выпуске устройств с безрамочными дисплеями, установить которые в миниатюрный Galaxy A3 невозможно.

Скорее всего, презентация новинок состоится зимой 2018 года.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны серии Samsung Galaxy A (2017):