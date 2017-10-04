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Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе

04.10.2017 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский канал FoxNews опубликовал снимки из комнаты отеля в Лас-Вегасе, откуда 64-летний Стивен Паддок открыл огонь по участникам фестиваля музыки кантри Harvey Festival Route 91. В номере было обнаружено десять винтовок и пистолет. 42.TUT.BY рассмотрел фотографии и определил тип винтовок, которые попали в кадр.

Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе
Фото: vk.com/milinfolive

Судя по снимкам, стрелок располагал штурмовыми винтовками, созданными на базе популярной в Штатах полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56×45 м.

Прямо на полу лежит винтовка Colt Competition PRO CRP, которая выпускается техасской фирмой Bold Ideas. Внешне винтовка представляет собой обычную AR-15, но это только первое впечатление. Верхний и нижний ресивер карабина выполнены методом ковки и проходят тщательный контроль допусков.

Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе
Фото: aboutguns.com

Нарезы в каналах стволов винтовок Colt Competition PRO выполнены дорнированием — этот метод используется в производстве большинства стволов, предназначенных для высокоточных винтовок. Регулируемый газоблок позволяет оптимизировать винтовку для комфортного использования различных патронов и снизить избыточный импульс отдачи, что в сочетании с дульным тормозом повышает темп прицельной стрельбы.

Все винтовки Colt Competition производятся в США и собираются вручную, что является гарантией надежности, точности и долговечности. По мнению ряда специалистов, эта винтовка — одна из самых точных среди карабинов класса AR-15.

Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе
MAG5-100. Фото: surefire.com

Запечатленная на фото Colt Competition PRO снабжается 100-зарядным магазином MAG5-100 от Surefire. Это дорогой девайс стоимостью около 200 долларов. На заднем плане лежат стопкой еще 18−19 таких магазинов.

Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе
Первая винтовка, предположительно SR-25, вторая — Colt Competition PRO. Фото: foxnews.com

Вторая винтовка, которая стоит на сошках — это, скорее всего, самозарядная снайперская винтовка SR-25. Она была разработана еще в 90-е годы также на базе AR-15. Благодаря высокой точности стрельбы быстро обрела популярность у полицейских снайперов.

Какое оружие использовал стрелок в Лас-Вегасе
SR-25. Фото: magpul.com

Несколько модифицированный вариант под обозначением XM110 принят на вооружение снайперов армии США в 2005 году.

Кстати, в 90-е годы эту винтовку в комплекте с оптическим прицелом и быстросъемным глушителем приняли на вооружение Силы специальных операций ВМФ США.

 
 
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Американский канал FoxNews опубликовал снимки из комнаты отеля в Лас-Вегасе, откуда 64-летний Стивен Паддок открыл огонь по участникам фестиваля музыки кантри Harvey...

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