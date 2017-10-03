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velcom предложил безлимитный интернет за 2,90 рубля в стуки

04.10.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom предложил безлимитный интернет за 2,90 рубля в стуки

Абонентам тарифных планов «Комфорт» от velcom стала доступна возможность получения доступа к неограниченному интернет-трафику на сутки.

Пакет можно подключить на любом из тарифных планов линейки «Комфорт». Его стоимость составляет 2,90 рубля.

Линейка тарифов «Комфорт» включает шесть предложений стоимость от 8,15 до 35 рублей в месяц, которые включают минуты во все сети и пакеты интернет-трафика. В базовом тарифе доступно 500 МБ, в самом дорогом - 16 ГБ.

 
 
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Абонентам тарифных планов «Комфорт» от velcom стала доступна возможность...

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