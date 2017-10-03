Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации со ссылкой на отчет Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), сообщает БЕЛТА .

Отчет иллюстрирует динамику развития по таким показателям электросвязи, как «абоненты широкополосного доступа» и «домохозяйства, подключенные к интернету».

В этом году Беларусь в рейтинге, учитывающем показатель домохозяйств, подключенных к интернету, заняла 29-е место (всего было представлено 148 стран). По индексу «абоненты беспроводного ШПД на 100 жителей» Беларусь заняла 58-ю позицию, по индексу «абоненты стационарного ШПД на 100 жителей» - 21-е место (всего в рейтинге было 196 стран).