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Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету

04.10.2017 10:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету

Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации со ссылкой на отчет Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), сообщает БЕЛТА.

Отчет иллюстрирует динамику развития по таким показателям электросвязи, как «абоненты широкополосного доступа» и «домохозяйства, подключенные к интернету».

В этом году Беларусь в рейтинге, учитывающем показатель домохозяйств, подключенных к интернету, заняла 29-е место (всего было представлено 148 стран). По индексу «абоненты беспроводного ШПД на 100 жителей» Беларусь заняла 58-ю позицию, по индексу «абоненты стационарного ШПД на 100 жителей» - 21-е место (всего в рейтинге было 196 стран).

 
 
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Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету. Такая...

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