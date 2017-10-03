Военные рассказали о попытке контакта с инопланетянами в СССР

В Крыму расположен радиотелескоп П-2500 (РТ-70), способный связаться с внеземными цивилизациями. Как выяснилось, в советские времена эта тарелка искала инопланетян на Альфе Кассиопеи, сообщает ТК «Звезда».



Фото: sdelanounas.ru

Антенна для связи была собрана из деталей военной техники, от чего и имеет необычную конструкцию. Нижняя часть — это поворотная башня военного линкора. Посередине — пролет железнодорожного моста, а сверху — корпус субмарины, практически целиком. При этом антенна до сих пор работает.

Обычно радиотелескоп принимает данные с межпланетарных космических аппаратов, но, как выяснилось, несколько раз отсюда пробовали установить контакт с внеземными цивилизациями.

«В район Альфа Касиопеи был отправлен такой сигнал. Ни ответа, ни привета мы оттуда не получили, да и не надеялись. Но вот сам факт, что попытки такие были и предпринимались — есть. Да и сейчас ищут», — рассказал полковник космических войск в отставке Сергей Кутнев.

Кстати, радиотелескоп модели П-2500 (РТ-70) не единственный в мире, два подобных устройства были построены в районе села Галенки (Уссурийск) и на плато Суффа в Узбекистане. Но оба они находятся в нерабочем состоянии.