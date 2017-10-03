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Google представила новые флагманские смартфоны, "умную" колонку и топовый ноутбук
04.10.2017 20:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Google провела пресс-конференцию, на которой представила флагманские смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, новый Chromebook, а также новые «умные» колонки с голосовым управлением.
Google Pixel 2 и Pixel 2 XL
Главными анонсами презентации стали новые флагманские смартфоны под названиями Pixel 2 и Pixel 2 XL.
Первое устройство получило более традиционный дизайн с 5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением в 1920 на 1080 пикселей. Сверху и снизу от экрана расположены решетки мультимедийного стереодинамика.
Большая часть задней панели устройства выполнена из металла, тем же располагается сканер отпечатков пальцев. Зона с 12-мегапиксельной основной камерой прикрыта стеклом. Интересно, что клавиша питания на правой стороне аппарата окрашена в оранжевый цвет.
«Старший» Pixel 2 XL оснащается безрамочным дисплеем. Его диагональ составляет 6 дюймов, разрешение — 2880 на 1440 пикселей, соотношение сторон — 18:9, матрица — P-OLED. На фронтальной панели смартфона находятся стереодинамики, на задней — сканер отпечатков и глазок одинарной основной камеры на 12 Мп.
Смартфоны работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Оба аппарата поддерживают функцию сжатия граней под названием Active Edge как у HTC U11, которая запускает Google Assistant.
Операционной системой выступает Android 8.0 Oreo, разрешение фронтальной камеры в обоих аппаратах — 8 Мп. Основные камеры также поддерживает функции дополненной реальности на подобие новых iPhone. Важно: 3,5-мм разъема для наушников в обоих аппаратах нет.
«Младший» Google Pixel 2 поступит в продажу 19 октября по цене в 649 и 749 долларов за версии с 64 и 128 ГБ памяти. Продажи Pixel 2 XL начнутся 15 ноября по цене в 849 и 949 долларов за варианты с разным объемом встроенной памяти.
Google Pixelbook и новые «умные» колонки
Вторым по значимости анонсом стал продвинутый «хромбук» под названием Pixelbook.
Устройство весит всего 1 килограмм и в толщину не превышает 1 сантиметра. Ноутбук оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем (235 ppi), процессорами Intel Core i5 и Core i7, а также твердотельными накопителями емкостью до 512 ГБ. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ. Также заявлена поодержка приложений из Google Play.
Зарядка и синхронизация идет через порт USB-C (в устройстве их два). По заявлению представителей компании, полного заряда аппарату хвататет на 10 часов работы. Дисплей устройства поворачивается на 360 градусов.
К Pixelbook также предлагают докупить стилус Pixelbook Pen за 99 долларов, который отслеживает наклоны до 60 градусов и поддерживает более 2000 степеней нажатия.
Младшая конфигурация Pixelbook оценена в 999 долларов. Продажи стартуют 31 октября.
Еще одной новинкой стала «умная» колонка Google Home Mini. Она выполнена из мягкого тканевого покрытия, под которым размещены четыре светодиода.
Колонка поддерживает управление системой умного дома от разных производителей, поможет с установкой будильника и созданием напоминаний, расскажет последние новости и сможет выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant.
В продажу гаджет поступит 19 октября в красном, сером и черном цветах по цене в 49 долларов.
Представители компании также анонсировали увеличенную версию «умной» колонки под названием Google Home Max.
Устройство оснащается двумя динамиками и двумя сабвуферами, а также несколькими микрофонами и поддерживает все функции «классической» Google Home. С помощью системы Smart Sound колонка определяет, в каком помещении находится и в зависимости от этого адаптирует звук. Продажи начнутся в декабре по цене в 399 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Google.
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Компания Google провела пресс-конференцию, на которой представила флагманские смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, новый Chromebook, а также новые «умные» колонки с голосовым...
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