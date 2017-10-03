Компания Google провела пресс-конференцию, на которой представила флагманские смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, новый Chromebook, а также новые «умные» колонки с голосовым управлением.

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Главными анонсами презентации стали новые флагманские смартфоны под названиями Pixel 2 и Pixel 2 XL.





Первое устройство получило более традиционный дизайн с 5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением в 1920 на 1080 пикселей. Сверху и снизу от экрана расположены решетки мультимедийного стереодинамика.

Большая часть задней панели устройства выполнена из металла, тем же располагается сканер отпечатков пальцев. Зона с 12-мегапиксельной основной камерой прикрыта стеклом. Интересно, что клавиша питания на правой стороне аппарата окрашена в оранжевый цвет.



Pixel 2



Фото: The Verge

«Старший» Pixel 2 XL оснащается безрамочным дисплеем. Его диагональ составляет 6 дюймов, разрешение — 2880 на 1440 пикселей, соотношение сторон — 18:9, матрица — P-OLED. На фронтальной панели смартфона находятся стереодинамики, на задней — сканер отпечатков и глазок одинарной основной камеры на 12 Мп.

Смартфоны работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Оба аппарата поддерживают функцию сжатия граней под названием Active Edge как у HTC U11, которая запускает Google Assistant.



Pixel 2 XL

Операционной системой выступает Android 8.0 Oreo, разрешение фронтальной камеры в обоих аппаратах — 8 Мп. Основные камеры также поддерживает функции дополненной реальности на подобие новых iPhone. Важно: 3,5-мм разъема для наушников в обоих аппаратах нет.

«Младший» Google Pixel 2 поступит в продажу 19 октября по цене в 649 и 749 долларов за версии с 64 и 128 ГБ памяти. Продажи Pixel 2 XL начнутся 15 ноября по цене в 849 и 949 долларов за варианты с разным объемом встроенной памяти.

Google Pixelbook и новые «умные» колонки

Вторым по значимости анонсом стал продвинутый «хромбук» под названием Pixelbook.



Фото: The Verge

Устройство весит всего 1 килограмм и в толщину не превышает 1 сантиметра. Ноутбук оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем (235 ppi), процессорами Intel Core i5 и Core i7, а также твердотельными накопителями емкостью до 512 ГБ. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ. Также заявлена поодержка приложений из Google Play.

Зарядка и синхронизация идет через порт USB-C (в устройстве их два). По заявлению представителей компании, полного заряда аппарату хвататет на 10 часов работы. Дисплей устройства поворачивается на 360 градусов.





К Pixelbook также предлагают докупить стилус Pixelbook Pen за 99 долларов, который отслеживает наклоны до 60 градусов и поддерживает более 2000 степеней нажатия.

Младшая конфигурация Pixelbook оценена в 999 долларов. Продажи стартуют 31 октября.

Еще одной новинкой стала «умная» колонка Google Home Mini. Она выполнена из мягкого тканевого покрытия, под которым размещены четыре светодиода.



Фото: The Verge

Колонка поддерживает управление системой умного дома от разных производителей, поможет с установкой будильника и созданием напоминаний, расскажет последние новости и сможет выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant.

В продажу гаджет поступит 19 октября в красном, сером и черном цветах по цене в 49 долларов.

Представители компании также анонсировали увеличенную версию «умной» колонки под названием Google Home Max.





Устройство оснащается двумя динамиками и двумя сабвуферами, а также несколькими микрофонами и поддерживает все функции «классической» Google Home. С помощью системы Smart Sound колонка определяет, в каком помещении находится и в зависимости от этого адаптирует звук. Продажи начнутся в декабре по цене в 399 долларов.

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