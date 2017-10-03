Анонс Google: беспроводные наушники Pixel Buds и миниатюрная камера Clips

Кроме новых флагманских смартфонов , «умных» колонок и топового лэптопа компания Google представила сегодня беспроводные наушники и миниатюрную камеру.





Наушники Google Pixel Buds выполнены в минималистичном дизайне без дополнительных кнопок. Управление осуществляется прикосновениями и голосовыми командами.

Основная «фишка» устройства — функция синхронного перевода. Наушники слушают окружающий звук и в реальном времени производят голосовой перевод. По словам представителей компании, от одного полного заряда Pixel Buds работают до 24 часов.

В продажу гаджет поступит по цене в 159 долларов в ноябре.

Еще одной новинкой стала камера Google Clips с системой искусственного интеллекта. Она способна в автоматическом режиме снимать ваших близких, детей или домашних питомцев. При съемке на камере загорается специальный светодиод. Ее также можно носить на себе с помощью клипсы-подставки на корпусе.



Фото: The Verge

Google Clips оснащается оптикой разрешением в 12 Мп с углом обзора в 130 градусов. Видео пишется на скорости в 15 кадров в секунду. Объем встроенной памяти — 16 ГБ. В режиме непрерывного использования полного заряда аккумулятора устройству хватает на три часа.

Камера весит 60,5 граммов. Габариты — 49×49×20 мм. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Google Clips работает со смартфонами на базе Android 7.0 и выше. Дата начала продаж пока не сообщается. Цена — 249 долларов.

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