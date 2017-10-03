ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонс Google: беспроводные наушники Pixel Buds и миниатюрная камера Clips

04.10.2017 21:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кроме новых флагманских смартфонов, «умных» колонок и топового лэптопа компания Google представила сегодня беспроводные наушники и миниатюрную камеру.

Анонс Google: беспроводные наушники Pixel Buds и миниатюрная камера Clips

Наушники Google Pixel Buds выполнены в минималистичном дизайне без дополнительных кнопок. Управление осуществляется прикосновениями и голосовыми командами.

Основная «фишка» устройства — функция синхронного перевода. Наушники слушают окружающий звук и в реальном времени производят голосовой перевод. По словам представителей компании, от одного полного заряда Pixel Buds работают до 24 часов.

В продажу гаджет поступит по цене в 159 долларов в ноябре.

Еще одной новинкой стала камера Google Clips с системой искусственного интеллекта. Она способна в автоматическом режиме снимать ваших близких, детей или домашних питомцев. При съемке на камере загорается специальный светодиод. Ее также можно носить на себе с помощью клипсы-подставки на корпусе.

Анонс Google: беспроводные наушники Pixel Buds и миниатюрная камера Clips
Фото: The Verge

Google Clips оснащается оптикой разрешением в 12 Мп с углом обзора в 130 градусов. Видео пишется на скорости в 15 кадров в секунду. Объем встроенной памяти — 16 ГБ. В режиме непрерывного использования полного заряда аккумулятора устройству хватает на три часа.

Камера весит 60,5 граммов. Габариты — 49×49×20 мм. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Google Clips работает со смартфонами на базе Android 7.0 и выше. Дата начала продаж пока не сообщается. Цена — 249 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие беспроводные наушники.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме новых флагманских смартфонов, «умных» колонок и топового лэптопа компания Google представила сегодня беспроводные наушники и миниатюрную камеру.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google представила новые флагманские смартфоны, "умную" колонку и топовый ноутбук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика