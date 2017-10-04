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Анонсирован Google Pixelbook

04.10.2017 23:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google в рамках своего официального мероприятия представила хромбук-трансформер Google Pixelbook.

Анонсирован Google Pixelbook

Новинка, заключенная в корпус из алюминия, отличается тонким и легким дизайном: вес хромбука составляет всего 1.1 кг, а толщина - 10,3 мм. Google Pixelbook получил защищенный стеклом Gorilla Glass сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма и разрешением 2400 х 1600 пикселей. Сенсорное взаимодействие может осуществляться с помощью фирменного пера Pixelbook Pen, обеспечивающего распознавание свыше 2000 степеней нажатия. Однако Pixelbook Pen в основной комплект поставки не входит, и будет доступно в продаже отдельно по цене $99.

Анонсирован Google Pixelbook

В различных моделях Pixelbook используются Intel Core i5 и i7 (поколение не указано), 8 или 16 ГБ ОЗУ, и SSD с поддержкой NVMe, объемом 128, 256 или 512 ГБ. Устройство оснащается вэб-камерой с функцией записи видео 720p и частотой 60 к/с, клавиатурой с подсветкой, четырехосным гироскопом и датчиком холла, стереофоническими громкоговорителями, четырьмя микрофонами и встроенным модулем аппаратного шифрования TPM. Имеется поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. При емкости аккумулятора 41 Вт·ч обещана автономная работа до 10 часов. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки. Операционной системой выступает Chrome OS.

Google Pixelbook оценен в $999 и доступен для предзаказа в США, однако поставки на прилавки начнутся 31 октября.

 
 
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Компания Google в рамках своего официального мероприятия представила хромбук-трансформер Google Pixelbook. ...

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