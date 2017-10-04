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Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

04.10.2017 23:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google во время своего официального мероприятия анонсировала линейку новых флагманских смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Старшая модель Pixel 2 XL получила 5,99-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2880 х 1440 пикселей, в то время как обычный Pixel 2 имеет 4,97-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1920х1080 пикселей. Гаджеты оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной. Операционной системой выступает Android 8.0 Oreo.

Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Тыльная панель обоих новинок выполнена наполовину из стекла, наполовину из металла. На ней располагается дактилоскопический сканер и 12-Мп камера с двойной светодиодной вспышкой, оптической стабилизацией, размером пикселя 1,4 мкм, и максимальной диафрагмой F/1.8. Камера однообьективная, но имеет довольно качественный портретный режим съемки с размытием заднего фона. Кроме того, доступен режим живых фото Motion Photo, по аналогии с Live Photo на iOS

Google представила смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL

Смартфоны поддерживают технологию чувствительных к сдавливанию граней, а также функцию Always-On Display - внизу экрана может отображаться название музыкальной композиции, проигрываемой в данный момент. Также гаджеты порадуют стереодинамиками, наличием порта USB-C 3.1, но огорчат отсутствием 3,5-мм разъема для наушников. Емкость аккумуляторов с возможностью быстрой зарядки составляет 2700 и 3520 мАч соответственно для младшей и старшей модели.

Разные версии Google Pixel 2 оценены в $650 и $750, а Pixel 2 XL — в $850 и $950. Предзаказ на новинки открыт в США, Канаде, Великобритании, Германии и Австралии. Дата старта продаж в России пока не сообщалась.

 
 
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Компания Google во время своего официального мероприятия анонсировала линейку новых флагманских...

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