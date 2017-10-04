Представлена умная колонка стоимостью всего $49 - Google Home Mini, а также дорогая Home Max

Google представила смарт-колонку Home Mini, являющейся уменьшенной и более доступной версией Google Home - новинка появится в магазинах США 19 октября всего за $49.





Google Home Mini, как и оригинальное устройство, работает в тандеме с голосовым помощником Google Assistant, помогает устанавливать напоминания, планировать персональное расписание, получать актуальные новости и так далее. Размеры устройства составляют 115 х 115 х 120 мм, а на выбор представлены три цветовых варианта: серый, чёрный и красный.





Помимо компактной версии, Google представила и, напротив, дорогой вариант с упором на прослушивание музыки - Home Max по цене $349. Продажи стартуют в США в декабре.

Отмечается, что только за прошедший год помощник Google Assistant обработал более 100 млн голосовых запросов.