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Представлена умная колонка стоимостью всего $49 - Google Home Mini, а также дорогая Home Max

04.10.2017 23:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Google представила смарт-колонку Home Mini, являющейся уменьшенной и более доступной версией Google Home - новинка появится в магазинах США 19 октября всего за $49.

Представлена умная колонка стоимостью всего - Google Home Mini, а также дорогая Home Max

Google Home Mini, как и оригинальное устройство, работает в тандеме с голосовым помощником Google Assistant, помогает устанавливать напоминания, планировать персональное расписание, получать актуальные новости и так далее. Размеры устройства составляют 115 х 115 х 120 мм, а на выбор представлены три цветовых варианта: серый, чёрный и красный.

Представлена умная колонка стоимостью всего - Google Home Mini, а также дорогая Home Max

Помимо компактной версии, Google представила и, напротив, дорогой вариант с упором на прослушивание музыки - Home Max по цене $349. Продажи стартуют в США в декабре.

Отмечается, что только за прошедший год помощник Google Assistant обработал более 100 млн голосовых запросов.

 
 
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Google представила смарт-колонку Home Mini, являющейся уменьшенной и более доступной версией Google Home -...

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