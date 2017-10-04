Ученые предложили способ уберечься от 13 видов рака

Ожирение и избыточный вес связаны с 13 видами злокачественных опухолей. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает MedicalXpress .



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Исследователи установили, что в 2014 году избыточный вес стал одной из причин возникновения рака у 630 тысяч американцев. Это около 40% всех случаев онкологических заболеваний, диагностированных в США за тот год.

Ожирение оказалось связано с 13 видами злокачественных опухолей. Среди них — рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовидной железы, печени, почек, толстой кишки и другие.

«Это не значит, что ожирение вызывает все эти виды рака, а только то, что существует связь, которую еще предстоит объяснить», — пояснили представители ведосмства. Специалисты отметили, что, по предварительным данным, потеря веса может снизить риск возникновения некоторых видов опухолей.

«То, что ожирение и избыточный вес влияют на раковые заболевания, может удивить многих американцев. Осознание того, что некоторые виды рака связаны с ожирением и избыточным весом, пока не распространено», — сказала доктор Энн Шучат, заместитель директора ведомства.

Ранее о связи ожирения с онкозаболеваниями сообщали исследователи из Имперского колледжа Лондона. Они обнаружили связь ожирения с 11 видами раковых заболеваний. По их данным, с ростом индекса массы тела растет и риск заболевания определенными видами рака. К примеру, с изменением соотношения окружности талии к окружности бедер всего лишь на 0,1 возникновение рака матки становится на 21% более вероятным.