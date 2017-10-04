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Ученые предложили способ уберечься от 13 видов рака
05.10.2017 07:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ожирение и избыточный вес связаны с 13 видами злокачественных опухолей. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает
Исследователи установили, что в 2014 году избыточный вес стал одной из причин возникновения рака у 630 тысяч американцев. Это около 40% всех случаев онкологических заболеваний, диагностированных в США за тот год.
Ожирение оказалось связано с 13 видами злокачественных опухолей. Среди них — рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовидной железы, печени, почек, толстой кишки и другие.
«Это не значит, что ожирение вызывает все эти виды рака, а только то, что существует связь, которую еще предстоит объяснить», — пояснили представители ведосмства. Специалисты отметили, что, по предварительным данным, потеря веса может снизить риск возникновения некоторых видов опухолей.
«То, что ожирение и избыточный вес влияют на раковые заболевания, может удивить многих американцев. Осознание того, что некоторые виды рака связаны с ожирением и избыточным весом, пока не распространено», — сказала доктор Энн Шучат, заместитель директора ведомства.
Ранее о связи ожирения с онкозаболеваниями
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Ожирение и избыточный вес связаны с 13 видами злокачественных опухолей. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США,...
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