ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен гаджет, который поможет побрить спину

05.10.2017 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Устройство под названием ManGroomer Extreme Reach представляет собой электробритву на специальной рукояти, позволяющей добраться практически до любой точки на спине. Об этом сообщает popmech.ru.

Представлен гаджет, который поможет побрить спину

Гаджет оснащается двумя сменными головками. Они спроектированы таким образом, чтобы соответствовать движениям руки при полуслепом бритье и не повреждать кожу. По задумке создателей аппарата, это особенно пригодится людям с обилием родинок.

Устройство также оснащается специальным индикатором, который оповещает пользователя об уровне заряда бриты. Разработчики аппарата также заявляют о поддержке технологии ускоренной зарядки. На Amazon устройство стоит около 35 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные электробритвы.

 
 
Ссылка на источник 167
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройство под названием ManGroomer Extreme Reach представляет собой электробритву на специальной рукояти, позволяющей добраться практически до любой точки на спине....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Эксперты назвали лучшие камерофоны: примеры снимков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика