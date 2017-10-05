Представлен гаджет, который поможет побрить спину

Устройство под названием ManGroomer Extreme Reach представляет собой электробритву на специальной рукояти, позволяющей добраться практически до любой точки на спине. Об этом сообщает popmech.ru.





Гаджет оснащается двумя сменными головками. Они спроектированы таким образом, чтобы соответствовать движениям руки при полуслепом бритье и не повреждать кожу. По задумке создателей аппарата, это особенно пригодится людям с обилием родинок.

Устройство также оснащается специальным индикатором, который оповещает пользователя об уровне заряда бриты. Разработчики аппарата также заявляют о поддержке технологии ускоренной зарядки. На Amazon устройство стоит около 35 долларов.

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