Медведя с дополненной реальностью выпустил Apple

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Компания Apple совместно с компанией Seedling представила медведя с поддержкой технологии AR.

Игрушку назвали Parker, при наведении на нее устройства Apple — телефона или планшета — медведя можно отправить в лес или другие локации. Они отобразятся на экране вместе с игрушкой.

Компания сообщила, что благодаря технологии AR (дополненной реальности) с медведем можно играть во врача, аксессуары идут в комплекте — термометр, стетоскоп, ложка и другие приспособления, которые понадобятся мишке в случае "болезни". Игрушка предназначена для детей в возрасте от трех лет, а стоить она будет 59 долларов.

Разработала медведя компания Seedling. Ее представители утверждают, что Паркер — первый в мире технологический плюшевый медведь, однако в нем не будет никаких электронных датчиков и камер.