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Медведя с дополненной реальностью выпустил Apple

05.10.2017 11:44 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Компания Apple совместно с компанией Seedling представила медведя с поддержкой технологии AR.

Игрушку назвали Parker, при наведении на нее устройства Apple — телефона или планшета — медведя можно отправить в лес или другие локации. Они отобразятся на экране вместе с игрушкой.

Компания сообщила, что благодаря технологии AR (дополненной реальности) с медведем можно играть во врача, аксессуары идут в комплекте — термометр, стетоскоп, ложка и другие приспособления, которые понадобятся мишке в случае "болезни". Игрушка предназначена для детей в возрасте от трех лет, а стоить она будет 59 долларов.

Разработала медведя компания Seedling. Ее представители утверждают, что Паркер — первый в мире технологический плюшевый медведь, однако в нем не будет никаких электронных датчиков и камер.

 
Теги: Минск
 
 
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Если навести на медведя телефон, вокруг него появится волшебный лес.

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