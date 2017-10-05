Новые iPhone 8 Plus продолжают вздуваться по всему миру

Недавно в Тайване во время подзарядки взорвался новый iPhone 8 Plus. Сегодня стало известно о новых случаях «взбухания» смартфонов. Об этом сообщает авторитетный ресурс macrumors.com.

После взрыва iPhone 8 Plus в городе Тайчжун (Тайвань) похожий инцидент произошел в Японии и нескольких других странах. Энтони Ву (Anthony Wu) из Торонто (Канада) купил новый смартфон в воскресенье вечером, но сдал аппарат в понедельник утром. Дисплей смартфона отошел от остального корпуса. Мужчина утверждает, что это произошло из-за набухания аккумулятора аппарата.





Аналогичная ситуация случилась в Греции, о которой сообщили специалисты одной из местных ремонтных мастерских. По их словам, клиент распаковал iPhone 8 Plus вечером, подключил его к электросети с помощью оригинального зарядного устройства. Утром экран смартфона отклеился от остальной части аппарата, батарея взбухла.





Ресурс hi-tech.mail.ru пишет , что проблемы с новыми флагманами Apple условно подразделяются на две категории: часть смартфонов вздувается прямо в коробке и попадает к покупателю уже в испорченном виде. Другая часть iPhone 8 Plus портится во время зарядки официальным зарядным устройством.

При этом происходит одно и тоже — аккумулятор неожиданно «раздувается» и ломает устройство изнутри. Важно, что при этом возгорания устройств не происходит. Никакого вреда, кроме порчи самого смартфона, имуществу пользователей не наносится.

Обозреватель MacRumors уточняет, что производитель знает о проблеме и начал официальное расследование произошедших инцидентов.

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