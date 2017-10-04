У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет

42.TUT.BY побывал на презентации нового американского вертолета «Robinson-44 Raven II» с инжекторным двигателем, приобретенного белорусским ДОСААФ. Сегодня это единственный такой вертолет в Беларуси.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Мощный поршневой двигатель «Robinson-44 Raven II» (который по своим возможностям значительно превосходит уже имеющиеся в Беларуси аналогичные вертолеты с карбюраторными двигателями) позволит белорусским спортсменам-вертолетчикам бороться за призовые места в престижных международных соревнованиях.













«Robinson-44 Raven II» по всем параметрам превосходит вертолеты Ми-2, которыми сейчас укомплектованы аэроклубы ДОСААФ. Его межремонтный срок службы в два раза больше, чем у Ми-2 — 6 лет против 12 лет, расход топлива Ми-2 составляет 225 килограммов в час, а у американца всего 40.

























По словам представителей ДОСААФ, сегодня практически во всем мире международные соревнования по вертолетному спорту проводятся с использованием вертолетов «Robinson-44». И с получением нового вертолета отпадет необходимость перемещать старенькие Ми-2 аэроклубов ДОСААФ к месту проведения соревнований за рубежом — белорусские вертолетчики смогут использовать на состязаниях «Robinson-44», предоставленные организаторами.







