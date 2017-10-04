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У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет
05.10.2017 13:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
42.TUT.BY побывал на презентации нового американского вертолета «Robinson-44 Raven II» с инжекторным двигателем, приобретенного белорусским ДОСААФ. Сегодня это единственный такой вертолет в Беларуси.
Мощный поршневой двигатель «Robinson-44 Raven II» (который по своим возможностям значительно превосходит уже имеющиеся в Беларуси аналогичные вертолеты с карбюраторными двигателями) позволит белорусским спортсменам-вертолетчикам бороться за призовые места в престижных международных соревнованиях.
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42.TUT.BY побывал на презентации нового американского вертолета «Robinson-44 Raven II» с инжекторным двигателем, приобретенного белорусским ДОСААФ. Сегодня это единственный...
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