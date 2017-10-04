﻿ У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет

05.10.2017 13:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

42.TUT.BY побывал на презентации нового американского вертолета «Robinson-44 Raven II» с инжекторным двигателем, приобретенного белорусским ДОСААФ. Сегодня это единственный такой вертолет в Беларуси.

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет
Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Мощный поршневой двигатель «Robinson-44 Raven II» (который по своим возможностям значительно превосходит уже имеющиеся в Беларуси аналогичные вертолеты с карбюраторными двигателями) позволит белорусским спортсменам-вертолетчикам бороться за призовые места в престижных международных соревнованиях.

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


«Robinson-44 Raven II» по всем параметрам превосходит вертолеты Ми-2, которыми сейчас укомплектованы аэроклубы ДОСААФ. Его межремонтный срок службы в два раза больше, чем у Ми-2 — 6 лет против 12 лет, расход топлива Ми-2 составляет 225 килограммов в час, а у американца всего 40.

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет


По словам представителей ДОСААФ, сегодня практически во всем мире международные соревнования по вертолетному спорту проводятся с использованием вертолетов «Robinson-44». И с получением нового вертолета отпадет необходимость перемещать старенькие Ми-2 аэроклубов ДОСААФ к месту проведения соревнований за рубежом — белорусские вертолетчики смогут использовать на состязаниях «Robinson-44», предоставленные организаторами.

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет

У ДОСААФ появился новый вертолет, аналогов в Беларуси нет

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42.TUT.BY побывал на презентации нового американского вертолета «Robinson-44 Raven II» с инжекторным двигателем, приобретенного белорусским ДОСААФ. Сегодня это единственный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Огневую мощь белорусского боевого робота повысили вдвое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика