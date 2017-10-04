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МТС увеличил покрытие 4G Минска и области

05.10.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС увеличил покрытие 4G Минска и области

Компания МТС включила новые базовые станции 4G в Минске и Минской области. Так, в регионе заработало 24 дополнительных станции LTE, 15 из которых в столице. Всего же только в Минске их насчитывается более 200. Именно здесь спрос на технологию особенно высокий. Также сеть 4G расширили в Борисове, Держинске, Смолевичах, Боровлянах, Столбцах, Колядичах и агрогородке Лесной.

Расширение сети LTE продолжится. До конца года кроме дополнительных базовых станций в населенных пунктах, где уже есть связь четвертого поколения от МТС, к сети 4G мобильный оператор планирует подключить почти полсотни новых городов и поселков страны. Сейчас сеть LTE насчитывает более 670 базовых станций. Связью нового поколения могут пользоваться жители 50 населенных пунктов страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания МТС включила новые базовые станции 4G в Минске и Минской области. Так, в...

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