МИНСК, 5 окт — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" отключила музыкальный раздел в старых версиях мобильных приложений для смартфонов и планшетов, сообщили в четверг российские СМИ.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Соцсеть "ВКонтакте" проведет свою музыкальную премию

С начала октября "ВКонтакте" начала ограничивать прослушивание музыки для мобильных приложений: теперь пользователи могут прослушивать ее бесплатно не более часа в день, а для увеличения этого временного лимита необходимо платить.

Как сообщил 5 октября портал TJournal , теперь социальная сеть и вовсе убрала музыкальный раздел из старых версий приложений — тех, в которых пользователи могли слушать музыку бесплатно.

В то же время, для полной версии "ВКонтакте" ограничения пока не действуют: слушать музыку там можно без ограничений.

Эксперты прогнозируют, что в попытке привлечь пользователей к подписке на платную музыку "ВКонтакте" столкнется с рядом трудностей: существует множество сторонних приложений для Apple и Android, которые позволяют прослушивать композиции онлайн. Кроме того, на рынке есть и крупные платные сервисы наподобие Spotify и Apple Music, а также "Яндекс.Музыка".