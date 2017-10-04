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Соцсеть "ВКонтакте" убрала музыку из старых приложений
05.10.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" отключила музыкальный раздел в старых версиях мобильных приложений для смартфонов и планшетов, сообщили в четверг российские СМИ.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
С начала октября "ВКонтакте" начала ограничивать прослушивание музыки для мобильных приложений: теперь пользователи могут прослушивать ее бесплатно не более часа в день, а для увеличения этого временного лимита необходимо платить.
Как сообщил 5 октября портал
В то же время, для полной версии "ВКонтакте" ограничения пока не действуют: слушать музыку там можно без ограничений.
Эксперты прогнозируют, что в попытке привлечь пользователей к подписке на платную музыку "ВКонтакте" столкнется с рядом трудностей: существует множество сторонних приложений для Apple и Android, которые позволяют прослушивать композиции онлайн. Кроме того, на рынке есть и крупные платные сервисы наподобие Spotify и Apple Music, а также "Яндекс.Музыка".
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Для мобильных приложений возможность прослушивать музыку онлайн теперь ограничена.
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