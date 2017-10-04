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В США задержали "путешественника во времени"
05.10.2017 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян. Об этом сообщает сайт
Отмечается, что эту историю мужчина рассказал сотрудникам полиции города Каспер, когда они задержали его из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
По словам «путешественника во времени», инопланетяне должны прибыть на Землю уже в 2018 году, поэтому ему необходимо поговорить с «президентом города». Он также добавил, что алкоголь в его организме был необходим для перемещения в прошлое.
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В американском штате Вайоминг полицейские задержали мужчину, который заявил, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении инопланетян. Об...
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