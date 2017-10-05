Появился качественный рендер водозащищенного смартфона BlackBerry

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл дизайн нового смартфона BlackBerry под названием Motion. Ресурс PhoneArena утверждает , что аппарат станет первым устройством производителя с защитой от воды.





Несколько месяцев назад в Сети появилась информация о новом смартфоне BlackBerry Krypton, который сможет похвастаться технологией защиты от воды. И сейчас Эван Бласс (@evleaks) раскрыл финальный дизайн нового аппарата. По его словам, в продажу устройство поступит под названием Motion. Скорее всего, Krypton — кодовое название аппарата, которое используется внутри компании.

Судя по изображению, BlackBerry Motion получит экран во всю фронтальную панель и избавится от физической клавиатуры, которая используется в модели BlackBerry KeyOne. Под дисплеем расположится сканер отпечатков пальцев, на котором изобразят логотип бренда. Новинка будет работать на операционной системе Android, обзаведется 3,5-мм разъемом для наушников и металлическим корпусом.

Обозреватель ресурса PhoneArena утверждает, что официальная презентация нового смартфона состоится в этом октябре.

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