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Появился качественный рендер водозащищенного смартфона BlackBerry

06.10.2017 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл дизайн нового смартфона BlackBerry под названием Motion. Ресурс PhoneArena утверждает, что аппарат станет первым устройством производителя с защитой от воды.

Появился качественный рендер водозащищенного смартфона BlackBerry

Несколько месяцев назад в Сети появилась информация о новом смартфоне BlackBerry Krypton, который сможет похвастаться технологией защиты от воды. И сейчас Эван Бласс (@evleaks) раскрыл финальный дизайн нового аппарата. По его словам, в продажу устройство поступит под названием Motion. Скорее всего, Krypton — кодовое название аппарата, которое используется внутри компании.

Судя по изображению, BlackBerry Motion получит экран во всю фронтальную панель и избавится от физической клавиатуры, которая используется в модели BlackBerry KeyOne. Под дисплеем расположится сканер отпечатков пальцев, на котором изобразят логотип бренда. Новинка будет работать на операционной системе Android, обзаведется 3,5-мм разъемом для наушников и металлическим корпусом.

Обозреватель ресурса PhoneArena утверждает, что официальная презентация нового смартфона состоится в этом октябре.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны BlackBerry.

 
 
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Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл дизайн нового смартфона BlackBerry под названием Motion. Ресурс PhoneArena утверждает, что аппарат станет...

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