Apple могла обратиться к Samsung для содействия в деле против Qualcomm

Источники сообщают, в рамках затянувшегося судебного разбирательства по патентам между компаниями Apple и Qualcomm, последняя заявила, что глава Apple Тим Кук негласно попросил своего конкурента Samsung оказать давление на антимонопольные органы для ускорения расследования в отношении нее.

Qualcomm утверждает, что сговор якобы произошел до того, как Apple подала иск, следовательно, купертинская компания могла таким образом привлечь и других "сообщников". Что касается Samsung, то судебное решение в пользу Apple позволит ей снизить затраты на лицензионные отчисления за использование однокристальных систем Snapdragon и других продуктов Qualcomm.





В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих патентов, используемых в смартфонах. «Яблочный» производитель обвиняет своего партнера в завышении цен на технологии и требует компенсации.

Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.

По закону основополагающие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене, тогда как Qualcomm злоупотребляет своим доминирующим положением и завышает цены, чтобы показывать инвесторам хорошую выручку.