ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple могла обратиться к Samsung для содействия в деле против Qualcomm

06.10.2017 06:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Источники сообщают, в рамках затянувшегося судебного разбирательства по патентам между компаниями Apple и Qualcomm, последняя заявила, что глава Apple Тим Кук негласно попросил своего конкурента Samsung оказать давление на антимонопольные органы для ускорения расследования в отношении нее.

Qualcomm утверждает, что сговор якобы произошел до того, как Apple подала иск, следовательно, купертинская компания могла таким образом привлечь и других "сообщников". Что касается Samsung, то судебное решение в пользу Apple позволит ей снизить затраты на лицензионные отчисления за использование однокристальных систем Snapdragon и других продуктов Qualcomm.

Apple могла обратиться к Samsung для содействия в деле против Qualcomm

В феврале текущего года Apple подала в суд на компанию Qualcomm, которой принадлежит ряд основополагающих патентов, используемых в смартфонах. «Яблочный» производитель обвиняет своего партнера в завышении цен на технологии и требует компенсации.

Ранее Qualcomm проиграла аналогичные иски в Китае и Южной Корее, где компания была оштрафована на $975 миллионов и $850 миллионов соответственно.

По закону основополагающие патенты должны предоставляться всем желающим на одинаковых условиях и по справедливой цене, тогда как Qualcomm злоупотребляет своим доминирующим положением и завышает цены, чтобы показывать инвесторам хорошую выручку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники сообщают, в рамках затянувшегося судебного разбирательства по патентам между компаниями...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Представлена программа Made For Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика