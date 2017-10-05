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Представлена программа Made For Google

06.10.2017 06:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google в ходе своего официального мероприятия анонсировала программу Made For Google для сторонних производителей аксессуаров.

Представлена программа Made For Google

Программа, по аналогии с Apple MFi, предусматривает контроль качества по соответствию стандартам Google в производстве кабелей, чехлов, наушников и прочих сопутствующих товаров для гаджетов компании. Свое участие в Made For Google подтвердили 26 партнеров, среди которых Anker, Belkin, Moshi, Speck, Incipio, Griffin, Bellroy и другие компании различной степени известности. Некоторые из них уже успели представить свои продукты на площадке Google Store.

Отметка участия в программе Made For Google на упаковке товара будет гарантировать полную совместимость с устройствами компании, однако это естественным образом отразится на цене.

 
 
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Компания Google в ходе своего официального мероприятия анонсировала программу Made For Google для сторонних...

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