Команда исследователей сфотографировала детенышей барханного кота в марокканской части пустыни Сахара. Это первый раз, когда котят этого вида удалось зарегистрировать в естественной среде обитания.



Фото: Grégory Breton / panthera.org

Барханные кошки (Felis margarita) — маленькие хищники с желтоватой шерстью, более широкими мордочками и более крупными ушами, чем у домашние кошек. Они обитают в северной Африке, по всему Ближнему Востоку, а также на юго-западе Азии и в ее центральной части.

«Найти барханных кошек в их естественной среде обитания сложно, — пишет Грегори Бретон, управляющий директор организации Panthera France, направленной на сохранение кошачьих по всему миру. — Их лапы почти не отпечатываются на земле, они не бросают остатков добычи, а их вокализация тихая.

Они незаметно перемещаются в сумерках, ночью и на рассвете, хорошо прячутся. Их мех обеспечивает идеальный камуфляж, когда они хотят скрыться от наблюдателей и угроз. Но они не убегают».

Во время одной из экспедиций исследователи Panthera France обнаружили трех котят возрастом от шести до восьми недель. Команда постаралась не напугать маленьких хищников и сняла их на фото и видео. Их предполагаемая мать в это время была неподалеку.



Фото: Grégory Breton / panthera.org



Фото: Grégory Breton / panthera.org

&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Во&amp;nbsp;время одной из&amp;nbsp;экспедиций исследователи Panthera France обнаружили трех котят возрастом от&amp;nbsp;шести до&amp;nbsp;восьми недель. Команда постаралась не&amp;nbsp;напугать котят и&amp;nbsp;сняла их&amp;nbsp;на&amp;nbsp;фото и&amp;nbsp;видео. Их&amp;nbsp;предполагаемая мать в&amp;nbsp;это время была неподалеку.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Котята были слишком малы, чтобы надеть на&amp;nbsp;них ошейники с&amp;nbsp;маяками. Однако зоозащитники оставили фотоловушки в&amp;nbsp;окрестностях, чтобы понаблюдать, как они котята себя в&amp;nbsp;одиночестве. Исследователи утверждают, что этот случай был первым, когда детенышей дикой барханной кошки зарегистрировали в&amp;nbsp;естественном ареале.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Целью экспедиции было найти песчаных кошек в&amp;nbsp;Сахаре. Исследователи получили разрешение марокканских властей поймать неколько кошек и&amp;nbsp;надеть на&amp;nbsp;них ошейники с&amp;nbsp;радиомаячками, чтобы больше узнать об&amp;nbsp;их&amp;nbsp;образе жизни. За&amp;nbsp;время поездки исследователи заметили 29 разных кошек и&amp;nbsp;смогли надеть ошейники на&amp;nbsp;13 из&amp;nbsp;них. Изучение этого вида может быть полезно для его защиты.&lt;/p&gt;

Исследователи утверждают, что этот случай стал первой регистрацией детенышей дикой барханной кошки в естественном ареале. Котята были слишком малы, чтобы надеть на них ошейники с маячками. Однако зоозащитники оставили фотоловушки в окрестностях, чтобы понаблюдать, как они ведут себя в одиночестве.

Целью экспедиции было найти диких кошек в Сахаре. Исследователи получили разрешение марокканских властей поймать неколько животных и надеть на них ошейники с радиомаячками, чтобы больше узнать об их образе жизни. Изучение этого вида может быть полезно для его защиты. За время поездки исследователи заметили 29 разных кошек и смогли надеть ошейники на 13 из них.