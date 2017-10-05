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"Неуловимые" барханные котята впервые попали на фото
06.10.2017 12:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Команда исследователей
Барханные кошки (Felis margarita) — маленькие хищники с желтоватой шерстью, более широкими мордочками и более крупными ушами, чем у домашние кошек. Они обитают в северной Африке, по всему Ближнему Востоку, а также на юго-западе Азии и в ее центральной части.
«Найти барханных кошек в их естественной среде обитания сложно, — пишет Грегори Бретон, управляющий директор организации Panthera France, направленной на сохранение кошачьих по всему миру. — Их лапы почти не отпечатываются на земле, они не бросают остатков добычи, а их вокализация тихая.
Они незаметно перемещаются в сумерках, ночью и на рассвете, хорошо прячутся. Их мех обеспечивает идеальный камуфляж, когда они хотят скрыться от наблюдателей и угроз. Но они не убегают».
Во время одной из экспедиций исследователи Panthera France обнаружили трех котят возрастом от шести до восьми недель. Команда постаралась не напугать маленьких хищников и сняла их на фото и видео. Их предполагаемая мать в это время была неподалеку.
Исследователи утверждают, что этот случай стал первой регистрацией детенышей дикой барханной кошки в естественном ареале. Котята были слишком малы, чтобы надеть на них ошейники с маячками. Однако зоозащитники оставили фотоловушки в окрестностях, чтобы понаблюдать, как они ведут себя в одиночестве.
Целью экспедиции было найти диких кошек в Сахаре. Исследователи получили разрешение марокканских властей поймать неколько животных и надеть на них ошейники с радиомаячками, чтобы больше узнать об их образе жизни. Изучение этого вида может быть полезно для его защиты. За время поездки исследователи заметили 29 разных кошек и смогли надеть ошейники на 13 из них.
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Команда исследователей сфотографировала детенышей барханного кота в марокканской части пустыни Сахара. Это первый раз, когда котят этого вида удалось...
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