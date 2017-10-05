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Middle-earth: Shadow of War ругают за сюжет и повторяющиеся моменты

06.10.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Западная пресса оценила приключенческий боевик Middle-earth: Shadow of War. Средняя оценка игры после публикации 27 обзоров составляет 86/100 баллов, сообщает InGame.

Сиквел впечатлил журналистов своим масштабом и увлекательными сражениями с захватами замков. Однако сюжет и финальный акт игры понравился не всем. Также многие сетуют на плохую проработку второстепенных персонажей и основных миссий. В добавок к этому в игре много повторяющихся моментом. В целом же отмечается, что Shadow of War является грамотным развитием идей первой части.

Middle-earth: Shadow of War ругают за сюжет и повторяющиеся моменты

Действие Middle-earth: Shadow of War происходит в промежутке между «Хоббитом» и «Властелином колец». На этот раз следопыту Талиону и призраку Келебримбору предстоит проникнуть в тыл вражеской армии и обратить силы Мордора против самого Темного Властелина.

Релиз игры состоится 10 октября.

 
 
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Западная пресса оценила приключенческий боевик Middle-earth: Shadow of War. Средняя оценка игры после публикации...

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