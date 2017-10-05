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Ведущие разработчики The Witcher 3 покинули CD Project Red

06.10.2017 11:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ряд ключевых сотрудников CD Project Red покинули студию. В частности, от создателей The Wither 3 ушли ведущий дизайнер уровней Матеус Пьяскевич и ответственный за игровую механику продюсер Дерек Паттерсон, сообщает InGame.

Также коллектив покинули геймдизайнер Овидиу Траян Василеску и ветеран компании Михал Стец, который ранее работал над дополнениями для The Witcher 3.

Ведущие разработчики The Witcher 3 покинули CD Project Red

Сейчас CD Project Red работает над научно-фантастической ролевой игрой Cyberpunk 2077. В проекте задействовано более 300 человек. Уход ключевых сотрудников не должен сказаться на сроках и качестве его реализации, поскольку упомянутые люди никогда не работали над большими играми в жанре киберпанк.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится не раньше второго полугодия 2019 года.

 
 
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Ряд ключевых сотрудников CD Project Red покинули студию. В частности, от создателей The Wither 3 ушли ведущий...

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