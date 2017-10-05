Аппарат для приготовления домашней пасты стоит 240 долларов

Компания Philips представила паста-машину HR2332, которая благодаря компактным размерам (ширина — 13,5 см) не займет много места на кухне. Об этом сообщает ресурс electronics-review.ru.





Philips HR2332 автоматически смешивает ингредиенты, замешивает тесто и делает пасту и лапшу разных форм и размеров. Длину пасты можно отрегулировать самостоятельно, отрезая ее в нужный момент. За 18 минут устройство сделает до 450 грамм пасты — этого хватит на 2−3 порции в качестве основного блюда или на 5−7 порций в качестве гарнира.





В комплекте поставки идет 4 насадки для приготовления спагетти, феттучини, вермишели и других видов пасты и лапши. В продажу в России новинка поступит по цене в 13 990 рублей (около 240 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные хлебопечки.