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Аппарат для приготовления домашней пасты стоит 240 долларов

06.10.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Philips представила паста-машину HR2332, которая благодаря компактным размерам (ширина — 13,5 см) не займет много места на кухне. Об этом сообщает ресурс electronics-review.ru.

Аппарат для приготовления домашней пасты стоит 240 долларов

Philips HR2332 автоматически смешивает ингредиенты, замешивает тесто и делает пасту и лапшу разных форм и размеров. Длину пасты можно отрегулировать самостоятельно, отрезая ее в нужный момент. За 18 минут устройство сделает до 450 грамм пасты — этого хватит на 2−3 порции в качестве основного блюда или на 5−7 порций в качестве гарнира.

Аппарат для приготовления домашней пасты стоит 240 долларов

В комплекте поставки идет 4 насадки для приготовления спагетти, феттучини, вермишели и других видов пасты и лапши. В продажу в России новинка поступит по цене в 13 990 рублей (около 240 долларов).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные хлебопечки.

 
 
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Компания Philips представила паста-машину HR2332, которая благодаря компактным размерам (ширина — 13,5 см) не займет много места на кухне. Об этом сообщает ресурс...

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