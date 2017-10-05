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В Сирии совершил вынужденную посадку вертолет Ми-28Н
06.10.2017 14:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В сирийской провинции Хама во время сопровождения вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон сел прямо в пустыне российский ударный вертолет Ми-28Н,
Минобороны России сообщило, что экстренная посадка была совершена из-за технической неисправности. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром. В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что «по докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было».
Источники в сирийской оппозиции и террористы утверждают, что вертолет был подбит. Для чего приводят снимки в качестве доказательства. Надо заметить, что качество изображений нечеткое, хотя на них и можно рассмотреть вертолет, очертаниями похожий на Ми-28Н.
Ми-28Н часто страдают от неисправностей. Одним из главных недостатков вертолета, который повлек несколько катастроф, стал новый редуктор ВР-28. Узел получился довольно сырым и требовал многочисленных доработок.
Технические проблемы уже успели унести жизни нескольких пилотов «Ночного охотника». Например, 12 апреля 2016 года в ночь на вторник в районе города Хомса
Годом раньше, в августе 2015 года, на показательных выступлениях на полигоне Дубровичи,
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В сирийской провинции Хама во время сопровождения вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон сел прямо в пустыне...
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