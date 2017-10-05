В Сирии совершил вынужденную посадку вертолет Ми-28Н

В сирийской провинции Хама во время сопровождения вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон сел прямо в пустыне российский ударный вертолет Ми-28Н, сообщает РИА «Новости».



Фото: militaryrussia.ru

Минобороны России сообщило, что экстренная посадка была совершена из-за технической неисправности. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром. В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что «по докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было».

Источники в сирийской оппозиции и террористы утверждают, что вертолет был подбит. Для чего приводят снимки в качестве доказательства. Надо заметить, что качество изображений нечеткое, хотя на них и можно рассмотреть вертолет, очертаниями похожий на Ми-28Н.



Фото: twitter.com



Фото: twitter.com

Ми-28Н часто страдают от неисправностей. Одним из главных недостатков вертолета, который повлек несколько катастроф, стал новый редуктор ВР-28. Узел получился довольно сырым и требовал многочисленных доработок.

Технические проблемы уже успели унести жизни нескольких пилотов «Ночного охотника». Например, 12 апреля 2016 года в ночь на вторник в районе города Хомса разбился «Ночной охотник». Два члена экипажа — летчики Андрей Окладников и штурман Виктор Панко — погибли.

Годом раньше, в августе 2015 года, на показательных выступлениях на полигоне Дубровичи, разбился еще один Ми-28Н (бортовой номер «15», регистрационный — RF-95316). Его пилот — ведущий пилотажной группы «Беркуты» полковник Игорь Бутенко погиб.