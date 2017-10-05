|
Microsoft спрятала внутри новой игровой консоли "пасхальное яйцо"
06.10.2017 17:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Microsoft спрятала внутри консоли Xbox One X Мастера Чифа — персонажа игры Halo, которая многие годы выходила эксклюзивно на приставке. «Пасхалку»
На монтажной плате Xbox Чифа изобразили в виде наездника на скорпионе — до выхода One X была известна под кодовым названием Project Scorpio. Кроме того, в серии Halo есть танки «Скорпионы». Также иконку с Чифом разместили на дисководе консоли.
Как
Смотрите, сколько у нас стоят популярные игровые консоли:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft спрятала внутри консоли Xbox One X Мастера Чифа — персонажа игры Halo, которая многие годы выходила эксклюзивно на приставке. «Пасхалку» обнаружили специалисты...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии