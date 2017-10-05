Microsoft спрятала внутри консоли Xbox One X Мастера Чифа — персонажа игры Halo, которая многие годы выходила эксклюзивно на приставке. «Пасхалку» обнаружили специалисты iFixit, когда традиционно проверяли устройство на ремонтопригодность, сообщает TJournal.





На монтажной плате Xbox Чифа изобразили в виде наездника на скорпионе — до выхода One X была известна под кодовым названием Project Scorpio. Кроме того, в серии Halo есть танки «Скорпионы». Также иконку с Чифом разместили на дисководе консоли.





Как отметили в издании The Verge, несмотря на всю «крутость пасхалки», владельцам консоли лучше не находить ее самим. Для этого придется «взломать» корпус консоли.

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