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Microsoft спрятала внутри новой игровой консоли "пасхальное яйцо"

06.10.2017 17:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Microsoft спрятала внутри консоли Xbox One X Мастера Чифа — персонажа игры Halo, которая многие годы выходила эксклюзивно на приставке. «Пасхалку» обнаружили специалисты iFixit, когда традиционно проверяли устройство на ремонтопригодность, сообщает TJournal.

Microsoft спрятала внутри новой игровой консоли "пасхальное яйцо"

На монтажной плате Xbox Чифа изобразили в виде наездника на скорпионе — до выхода One X была известна под кодовым названием Project Scorpio. Кроме того, в серии Halo есть танки «Скорпионы». Также иконку с Чифом разместили на дисководе консоли.

Microsoft спрятала внутри новой игровой консоли "пасхальное яйцо"

Как отметили в издании The Verge, несмотря на всю «крутость пасхалки», владельцам консоли лучше не находить ее самим. Для этого придется «взломать» корпус консоли.

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Microsoft спрятала внутри консоли Xbox One X Мастера Чифа — персонажа игры Halo, которая многие годы выходила эксклюзивно на приставке. «Пасхалку» обнаружили специалисты...

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