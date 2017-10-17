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В минских автобусах появится Wi-Fi

17.10.2017 16:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Бесплатный Wi-Fi появится в минских автобусах, сообщили Sputnik в государственном предприятии "Минсктранс".

В минских автобусах появится Wi-Fi
© Sputnik/ Мария Амелина
На белорусских ж/д вокзалах появился Wi-Fi

Сейчас организация проводит конкурс и выбирает, кто поставит оборудование. Определить победители планируют до конца октября.

"А как быстро они поставят оборудование и наладят связь, будет зависеть от фирмы. Думаю, победителю выгодно сделать работу максимально быстро", — рассказал Sputnik заместитель генерального директора ГУП "Минсктранс" Иван Жук.

Для того чтобы подключиться к сети, пользователю нужно будет пройти аутентификацию — указать номер телефона и получить на него подтверждающее вход SMS-сообщение. Воспользоваться беспроводным подключением к сети можно будет на маршрутах №100 "ДС Славинского — аэропорт Минск-1", №1 "ДС Веснянка — Вокзал" и №300э "Национальный аэропорт Минск — автовокзал "Центральный".

Инициаторами нововведения выступили сами фирмы, поставляющие оборудование для подключения к беспроводному интернету. Организация "Минсктранс" расходов не понесет, все растраты лягут на победителя конкурса.

Беспроводной интернет уже радует пассажиров гомельских и витебских автобусов. Для начала оборудованием для подключения к сети оснастили двадцать транспортных средств. А с начала мая к сети можно подключиться в Национальном аэропорту Минск, пользоваться услугами сети можно три часа в сутки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 124
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Подключиться к сети можно будет бесплатно, но не на каждом маршруте.

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