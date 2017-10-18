Александр Новак: мы живем в век революции электричества

"Вспоминаю Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985 году — мне тогда было 14 лет, отдельные фрагменты я смотрел по телевизору и очень завидовал тем, кто имел возможность участвовать в таком масштабном мероприятии, думал, может и мне когда-нибудь посчастливится. И вот мне выпала большая честь пообщаться с вами. Уже не будучи студентом и молодым специалистом, но зато руководителем министерства, я бы хотел рассказать про сегодняшние мировые тренды в энергетике", — открыл встречу с участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов на площадке "Технологии будущего" министр энергетики РФ Александр Новак.



© Sputnik/ Александр Кряжев Всемирный фестиваль молодежи и студентов — от Праги до Сочи 17

Невероятные прогнозы

Свое выступление он начал именно с будущего, процитировав прогнозы американского изобретателя и футуролога Рэя Курцвейла. Уже в 2019 году провода и кабели уйдут в прошлое — заряжать гаджеты мы будем "по воздуху". Еще через год персональный компьютер достигнет вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом, а к 2021 году беспроводной доступ в интернет покроет 85% территории земли. К 2027 году у каждого появится персональный робот, который станет таким же привычным бытовым прибором, как холодильник или кофеварка, но при этом будет обладать функциями компьютера. Робот подберет для вас нужное лекарство, если вы заболеете, скажет, какие документы нужны для покупки недвижимости или поможет заключить выгодную финансовую сделку. Через 20 лет появятся первые роботизированные люди, а для поиска любой информации в интернете не нужно будет вводить данные руками или при помощи голоса, достаточно будет просто подумать, и нужная информация тут же появится, к примеру, на линзе в очках.

"Это кажется фантастикой, но до сих пор прогнозы Курцвейла совпадали с реальностью. Думал ли кто-то из вас лет 10-15 назад, что сегодня появятся смартфоны, передавать информацию можно будет без проводов и придет эпоха цифровизации? Так что к его словам стоит прислушаться. На первый взгляд, кажется, что это не моя тема, но рассказал я об этом не случайно, поскольку энергетика будет полностью подвержена всем этим процессам", — пояснил Новак.

По прогнозам экспертов, экономика мира к 2040 году по сравнению с сегодняшним уровнем вырастет в два раза, при этом потребление энергии возрастет всего на 30%. При этом значительно увеличится доля потребления конечного продукта — именно электроэнергии, потому что грядет эра компьютеризации, больше энергии требуется для передачи информации, зарядки гаджетов, электромобилей.

"Мы живем в век революции электричества. Само электричество появилось сто лет назад, тем не менее, сейчас идет активное развитие. Это сопряжено с цифровизацией, роботизацией, появлением искусственного интеллекта, с развитием новых технологий, умных городов, умных сетей. Управление энергопотреблением — это одно из направлений развития сегодняшней энергетики", — отметил министр.

Время пика добычи нефти ушло в прошлое

По мнению Новака, углеводороды еще несколько десятилетий будут оставаться основным источником энергии. Без этого не удастся вырабатывать электроэнергию, которая будет расходоваться во всех процессах будущего. Получать ее можно либо сжигая углеводородное сырье, либо используя новые технологии — производить энергию из солнца, ветра, при помощи геотермальных технологий.

"Солнечные и ветровые электростанции занимают все большую долю в энергобалансе многих стран. Это значит, что перед Европой стоит задача 50% энергобаланса иметь за счет источников возобновляемой энергии. Говоря о цифрах, сегодня в общей доле потребления энергии углеводород — нефть, газ и уголь — занимает 87%, и до 2040 года общая доля снизится незначительно. По оценкам экспертов, примерно на 10-15%. Эту нишу как раз и займут возобновляемые источники энергии — производимые солнцем, водой и ветром", — указал министр.

Еще лет 10 назад, до развития современных технологий — добычи сланцевой, глубоководной нефти, существовала теория пикойл. Считалось, что нефти на земле осталось совсем мало. Но развитие современных технологий добычи черного золота, как пояснил министр энергетики РФ, помогли совершить большой скачок вперед — нефть научились добывать при помощи гидроразрывов пласта, делать глубокое наклонное бурение, то есть методами, которые раньше считались неэффективными и нерентабельными.

"На сегодняшний день теория пикойл потеряла свою актуальность, и все думают уже не о пике добычи нефти, а о пике потребления. Из-за того что появились новые технологии выработки энергии, нефти, угля и газа стало слишком много, и столько потреблять в будущем мы больше не будем. В дальнейшем доля возобновляемой энергии в энергобалансе будет расти с сегодняшних 15% до 23%, а в выработке электроэнергии — с 7% до 20%. В результате мы придем к тому, что одну пятую часть в выработке энергии к 2040 году будут занимать новые технологии", — убежден Александр Новак.

Искусственный интеллект на службе человеку

"Говоря о тех технологиях, которые могут полностью заменить энергетику, я бы назвал оцифровывание всех наших производственных процессов. Когда мы говорим о цифровизации, речь идет не только об умных сетях, но также о добыче нефти, газа. В России уже есть конкретные месторождения, они находятся в Западной Сибири, которые российские компании оцифровали, создали массивы больших данных. И что интересно — эти технологии приводят к тому, что машина сама уже считает, как лучше и эффективнее разрабатывать месторождения, какие скважины бурить — по наклонности, глубине, какие технологии применять. Мои коллеги в нефтегазовом секторе говорят, что зачастую машины на сегодняшний день соображают и дают рекомендации лучше человека. Искусственный интеллект начинает опережать человеческий мозг с точки зрения принятия решений в процессах добычи традиционных углеводородов", — удивил участников фестиваля министр энергетики.

Вернувшись к новым трендам, он отметил исследования в области накопителей. На сегодняшний день наиболее эффективными накопителями являются литиево-ионные батареи, которые используются в том числе при зарядке автомобилей, и даже начинают составлять конкуренцию двигателям внутреннего сгорания. Но для того, чтобы более активно внедрять современные источники энергии в виде солнца и ветра, нужны технологии большого накопления, быстрой выдачи и многократной передачи энергии, очень большие накопители, однако пока они не созданы. Особенно такие накопители важны в тот период, когда нет ни солнца, ни ветра. Ученые многих стран мира работают над этой проблемой.

Обратившись к участникам фестиваля, Новак выразил надежду, что присутствующие в зале студенты будут жить не только при новых технологиях, но и примут участие в разработке таких накопителей, тем самым полностью изменят энергетическую систему. И тогда не придется заниматься строительством многокилометровых линий электропередач, а в каждом поселке и городе будет свой источник питания.

"Еще одно направление — это беспроводная передача энергии, в том числе на основе wi-fi. Думаю, в ближайшее время мы все забудем, что такое розетка, и будем считать ее пережитком прошлого", — отметил министр.

Александр Новак полагает, что, помимо традиционных и возобновляемых источников энергии могут появиться и новые — сейчас наука работает над более активным использованием водорода. "Уже появились водородные двигатели для автомобилей. Технологии развиваются все больше, а водорода на планете бесконечное количество. Если появятся технологии удешевления производства энергии из водорода, то для любой страны мира это сырье станет самым доступным и в будущем — основным", — заключил министр энергетики РФ.

И, рассказав о трендах и вызовах, которые стоят перед развитием энергетической отрасли, неожиданно предложил участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов подняться со своих мест и провести общую фотосессию, чем поразил едва ли не всех собравшихся. А помогли не растеряться и сделать снимки студентам те самые смартфоны, о которых еще лет 10-15 назад говорили только футурологи. Впрочем, тогда и о фотографировании обычных студентов со всего мира с министром из правительства Российской Федерации никто не помышлял. Вперед шагают не только технологии, но и мышление.