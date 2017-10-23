ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей

24.10.2017 12:56 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Советскую молодежь не нужно было уговаривать молодежь мечтать о космосе, а в 90-х вместо технологий юные умы начали изучать юриспруденцию и экономику.

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей
© Pixabay
Минск вместе с Москвой будет осваивать Луну и Марс

На Белорусском космическом конгрессе, который стартовал в Минске во вторник,  присутствовало немало юных исследователей, что позволило президиуму заявить, что у белорусского космоса вероятно есть будущее.

Пока на пленарном заседании ученые обсуждали будущее науки, Sputnik разобрался в его настоящем и изучил стенды, представленные на конгрессе.

Найдем горящий лес, вылечим пшеницу

На конгрессе присутствуют и ученые из России, Беларуси, Украины, Казахстана. В следующем году в Беларуси пройдет международный космический конгресс — в Минске соберутся ведущие специалисты в сфере космических технологий.

Улыбающийся Петр Климук на экране и зависший на подставке беспилотник "Бусел" символизировали белорусскую составляющую мероприятия. Как бы подтверждая, что все — и даже космос — можно поставить на службу аграрному государству, на одном из стендов демонстрируется система, позволяющая отдельным хозяйствам с помощью снимков со спутника отследить состояние сельскохозяйственных культур.

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Срок службы белорусского космического спутника продлен до 2018 года

Система включает четыре подсистемы: одна анализирует, не были ли культуры повреждены ветром или дождем, вторая дает анализ фитосанитарного состояния растений — например, может определить, не поразила ли болезнь колоски. Эта разработка даже позволяет сделать прогноз урожайности сельскохозяйственных культур.

"Потенциально эта разработка может обеспечить до 25% повышения урожайности культур и до 35% повысить эффективность внесения минеральных удобрений. Используем данные спутников и авиационной съемки. Речь идет о беспилотных аппаратах, они сейчас достаточно дорогие, но эта проблема может быть решена в течение уже нескольких лет", — рассказал участник конгресса старший научный сотрудник лаборатории систематехники Сергей Кравцов.

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей
© Sputnik / Елена Васильева
В рамках Конгресса представлено немало интересных разработок белорусских ученых

Мировой рынок позволяет получать бесплатные спутниковые данные, так что сельхозпроизводителю не придется тратиться. Прогноз урожайности позволяет оценить, сколько минеральных удобрений нужно растениям и значит более экономно их использовать. Схожие разработки уже есть в Украине, но белорусы заявляли систему как самостоятельную разработку, хоть после учитывали и опыт коллег.

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей
© Sputnik/ Максим Блинов
Беларусь запустит второй спутник зондирования Земли в 2019 году

Найти, где горит

Еще одна разработка позволяет мониторить чрезвычайные ситуации. Аппарат устанавливается на воздушное судно и позволяет оценить, где горит торфяник, где разлились ядохимикаты и сколько квадратов леса повалил ураган.

"Программа распознает и оценивает полученные данные. Уже существует опытный образец, и вы этом году МЧС планирует внедрить разработку", — рассказала младший научный сотрудник объединенного института проблем информатики Карина Романович.

Защитить спутник

Как бы много прикладных разработок не предлагали белорусские ученые, в открытый космос их тоже тянет. Свое прямое воплощение эта тяга получила с запуском спутника в 2012 году "БКА-2", который теперь нужно еще и защитить.

Космический конгресс: броня для спутника и "Бусел" для полей
© Фото: novitskiy_iss / Instagram
Космонавт Новицкий сделал с МКС новую фотографию Минска

Нижний слой брони традиционный — из алюминия, а сверху спутник предлагают покрывать слоем керамики, которую обжигают плазмой, достигающей температуры в сто тысяч градусов.

"Это броня для космических аппаратов для защиты от космического мусора: она не защитит от крупных астероидов, но сможет закрыть внутренности спутника от мелкого мусора диаметром в миллиметр. Без нее спутник долго не проживет наверняка", — рассказал сотрудник Института тепло-  массообмена Владимир Грищенко.

На пленарном заседании ученые выразили уверенность, что Беларусь после распада Советского Союза смогла не просто наверстать, но и пробиться далеко вперед в развитии современных технологий и сейчас никого уже не нужно убеждать, что стремиться в космос перспективнее, чем быть юристом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские ученые представили беспилотники "Бусел", защиту для спутников от мелких метеоритов и программы, позволяющие находить горящие торфяники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Картинка дня: молния ударила в землю рядом с подростком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика