Советскую молодежь не нужно было уговаривать молодежь мечтать о космосе, а в 90-х вместо технологий юные умы начали изучать юриспруденцию и экономику.



© Pixabay Минск вместе с Москвой будет осваивать Луну и Марс

На Белорусском космическом конгрессе, который стартовал в Минске во вторник, присутствовало немало юных исследователей, что позволило президиуму заявить, что у белорусского космоса вероятно есть будущее.

Пока на пленарном заседании ученые обсуждали будущее науки, Sputnik разобрался в его настоящем и изучил стенды, представленные на конгрессе.

Найдем горящий лес, вылечим пшеницу

На конгрессе присутствуют и ученые из России, Беларуси, Украины, Казахстана. В следующем году в Беларуси пройдет международный космический конгресс — в Минске соберутся ведущие специалисты в сфере космических технологий.

Улыбающийся Петр Климук на экране и зависший на подставке беспилотник "Бусел" символизировали белорусскую составляющую мероприятия. Как бы подтверждая, что все — и даже космос — можно поставить на службу аграрному государству, на одном из стендов демонстрируется система, позволяющая отдельным хозяйствам с помощью снимков со спутника отследить состояние сельскохозяйственных культур.



© Sputnik/ Михаил Воскресенский Срок службы белорусского космического спутника продлен до 2018 года

Система включает четыре подсистемы: одна анализирует, не были ли культуры повреждены ветром или дождем, вторая дает анализ фитосанитарного состояния растений — например, может определить, не поразила ли болезнь колоски. Эта разработка даже позволяет сделать прогноз урожайности сельскохозяйственных культур.

"Потенциально эта разработка может обеспечить до 25% повышения урожайности культур и до 35% повысить эффективность внесения минеральных удобрений. Используем данные спутников и авиационной съемки. Речь идет о беспилотных аппаратах, они сейчас достаточно дорогие, но эта проблема может быть решена в течение уже нескольких лет", — рассказал участник конгресса старший научный сотрудник лаборатории систематехники Сергей Кравцов.



© Sputnik / Елена Васильева В рамках Конгресса представлено немало интересных разработок белорусских ученых

Мировой рынок позволяет получать бесплатные спутниковые данные, так что сельхозпроизводителю не придется тратиться. Прогноз урожайности позволяет оценить, сколько минеральных удобрений нужно растениям и значит более экономно их использовать. Схожие разработки уже есть в Украине, но белорусы заявляли систему как самостоятельную разработку, хоть после учитывали и опыт коллег.



© Sputnik/ Максим Блинов Беларусь запустит второй спутник зондирования Земли в 2019 году

Найти, где горит

Еще одна разработка позволяет мониторить чрезвычайные ситуации. Аппарат устанавливается на воздушное судно и позволяет оценить, где горит торфяник, где разлились ядохимикаты и сколько квадратов леса повалил ураган.

"Программа распознает и оценивает полученные данные. Уже существует опытный образец, и вы этом году МЧС планирует внедрить разработку", — рассказала младший научный сотрудник объединенного института проблем информатики Карина Романович.

Защитить спутник

Как бы много прикладных разработок не предлагали белорусские ученые, в открытый космос их тоже тянет. Свое прямое воплощение эта тяга получила с запуском спутника в 2012 году "БКА-2", который теперь нужно еще и защитить.

Нижний слой брони традиционный — из алюминия, а сверху спутник предлагают покрывать слоем керамики, которую обжигают плазмой, достигающей температуры в сто тысяч градусов.

"Это броня для космических аппаратов для защиты от космического мусора: она не защитит от крупных астероидов, но сможет закрыть внутренности спутника от мелкого мусора диаметром в миллиметр. Без нее спутник долго не проживет наверняка", — рассказал сотрудник Института тепло- массообмена Владимир Грищенко.

На пленарном заседании ученые выразили уверенность, что Беларусь после распада Советского Союза смогла не просто наверстать, но и пробиться далеко вперед в развитии современных технологий и сейчас никого уже не нужно убеждать, что стремиться в космос перспективнее, чем быть юристом.