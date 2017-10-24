Вирус Bad Rabbit атаковал российские СМИ и учреждения Украины

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Кибератаки вируса-шифровальщика на некоторые российские СМИ, а также государственные учреждения на Украине были зафиксированы во вторник, говорится в сообщении компании Group-IB.



© Pixabay Следы вируса Petya обнаружены в компьютерных сетях Беларуси

"Group-IB стало известно как минимум о трех пострадавших редакциях. Мы следим за развитием событий и чуть позже сообщим технические подробности инцидентов", – сообщила компания.

В Group-IB также отметили, что пострадали от вируса и некоторые госучреждения на Украине, в том числе Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. Известно, что об атакам в РФ подверглись ИА "Интерфакс" и издание "Фонтанка.ру".

По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники за расшифровку файлов требуют 0,05 биткойна (около 283 долларов США). В компании для защиты рекомендуют запретить исполнение файлов с названиями С:\windows\infpub.dat и C:\Windows\cscc.dat.

Позже Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала дальнейшее распространение вируса. Специалисты СБУ установили, что его доставка происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с адресом, который ассоциируется со службой техподдержки Microsoft.

Последняя масштабная атака вируса-вымогателя в РФ и Украине была зафиксирована летом текущего года. В июне вирус Petya начал активно распространяться по компьютерным сетям – атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), "Запорожьеоблэнерго", "Укртелеком", а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от хакеров пострадали более 80 организаций. Вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа.

Случаи заражения вирусом-вымогателем Petya в Беларуси единичны>>