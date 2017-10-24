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Специалисты рассказали, как защитить от BadRabbit зараженный компьютер
25.10.2017 09:04 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Эксперты компании Group-IB рассказали, что от вируса BadRabbit, который является модифицированной версией NotPetya, можно защитить уже зараженный компьютер.
Новая версия Petya содержит в себе исправленные ошибки в алгоритме шифрования предыдущего вируса, однако специалисты выяснили, что он перестает действовать после создания файла C:\windows\infpub.dat с присвоенным атрибутом "только для чтения". Эта инструкция опубликована в Twitter-аккаунте компании.
По словам экспертов, схожесть BadRabbit с NotPetya была отмечена после изучения их кодов, в которых выявлены совпадения. В атаке также используется программа Mimikatz, перехватывающая все логины и пароли на компьютере. В коде уже прописаны логины и пароли для попыток заполучить администраторские логин и пароль.
В минувший вторник информационные системы метрополитена в Киеве и аэропорта в Одессе атаковали неизвестные хакеры. Также о кибератаках на свои порталы заявили агентство "Интерфакс" и издание "Фонтанка.ру".
Летом текущего года вирус-вымогатель Petya поразил ряд информационных систем компаний в ряде стран мира. В большей степени кибератаки затронули Украину.
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Вирус использует программу, которая перехватывает и шифрует все логины и пароли на зараженном устройстве.
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