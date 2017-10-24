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Нацбанк извинился за сбой в работе Кредитного регистра

25.10.2017 11:48 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. В работе веб-ресурса Кредитного регистра Нацбанка была выявлена техническая ошибка, в результате выдача кредитных отчетов была временно приостановлена, сообщили Sputnik в пресс-службе регулятора.

Ранее пользователи "обвалили" сервер онлайн-ресурса – в Нацбанке отметили, что портал столкнулся с массовыми запросами белорусов кредитных отчетов.

"Сбой в работе системы стал следствием массового запроса кредитных отчетов после официального объявления о взаимодействии веб-ресурса Кредитного регистра с Межбанковской системой идентификации (МСИ)", — подчеркнул регулятор.

Менее чем за сутки регистр обработал около четырех тысяч запросов, что вдвое больше, чем за девять месяцев текущего года.

В Нацбанке отметили, что все отчеты были предоставлены корректно, а работа сервиса была приостановлена после того, как пользователи начали получать "битые" ссылки на просмотр отчета.

Ошибка уже устранена. После завершения проверки правильности формирования ссылок работа сервиса будет продолжена. "Приносим извинения за сбой и временную приостановку работы веб-ресурса", — сказали в пресс-службе.

Услугу по проверке своей кредитной истории Нацбанк начал предоставлять в понедельник. Бесплатно заказать отчет можно один раз, за последующие "чеки" пользователям нужно платить.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество запросов кредитной истории за сутки составило около четырех тысяч, что "обвалило" онлайн-ресурс.

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