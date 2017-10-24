Белорусам представили приложение для поддержки онкобольных женщин

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Компания Pfizer представила приложение для эмоциональной поддержки женщин, больных метастатическим раком молочной железы.

"EmotionSpace" – это то пространство, где у женщины есть возможность не скрывать эмоции и делаться чувствами, искать поддержку. Онкопациентки могут решить, кто будет в ее окружении в приложении и от кого она хочет получать поддержку. Есть возможность пригласить близких и друзей по персональному коду", — пояснила представитель компании Алена Прищепова.

Почти каждый день в Беларуси 12 женщин узнают о том, что у них рак молочной железы. У трети заболевших в течение жизни он может прогрессировать до четвертой степени – метастатического рака молочной железы.

"Четвертая стадия выявляется в шести процентах случаев, в такой ситуации пятилетняя выживаемость составляет примерно шесть процентов. В 32 процентах случаев рак молочной железы выявляется в первой стадии, и тогда выживаемость достигает 96 процентов. Однако и в самой запущенной стадии нельзя ставить знак равенства с безысходностью", — подчеркнула заведующая лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ ОМР Евгения Шаповал.

Она отметила, что даже со страшным диагнозом терапия позволяет человеку жить полноценной жизнью. Важна в ситуации с онкологическими заболеваниями и психологическая поддержка.

Необходимость в приложении разработчики увидели, проанализировав анкетные данные онкопациентов и обнаружив, что больше половины женщин с метастатическим раком молочной железы чувствуют себя дискомфортно во время разговора с врачом или медсестрой, они отказываются и от общения, посещения привычных мероприятий. Потому решено было создать платформу, где женщина могла бы не скрывать собственных эмоций и получить необходимую поддержку.

Во время пресс-конференции участники отметили, что психологическая поддержка порой бывает нужна не только пациенту, но и врачу, сообщающему пугающий диагноз.

"Я работала и в то время, когда мы не открывали пациентам диагноз. Это неверная позиция, сейчас тенденция иная: закон обязывает нас сообщать пациенту его диагноз. А вот родственникам можем о нем рассказать лишь с согласия пациентки. Это помогает спланировать свою жизнь. Может, он успел бы сделать что-то запланированное на потом, но понимает, что "потом" может не наступить, и решит сделать сейчас", — пояснила Шаповал и добавила, что у многих врачей диагностировано выгорание.

Она призвала своих коллег сообщать подобные диагнозы пациентам хоть и прямо, но не лишая человека веры. Разработано свыше 600 форм лечения заболевания. Предпочтительным видом лечения считается гормональная терапия.