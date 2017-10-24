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Касперский признал получение секретных документов из АНБ
25.10.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Сотрудники "Лаборатории Касперского" случайно скачали секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам руководителя компании Евгения Касперского, файлы были быстро удалены.
© AP/ Павел Головкин
Файлы, по словам Касперского, были получены в результате стандартной процедуры загрузки изучаемых вирусов с компьютеров пользователей.
"Они (сотрудники) немедленно пришли в мой кабинет, и сказали мне, что у них есть проблема", — приводит слова руководителя лаборатории агентство
По словам Касперского, сотрудникам было рекомендовано информацию в срочном порядке удалить.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в сентябре этого года министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок
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Секретные документы американского Агентства национальной безопасности были получены сотрудниками "Лаборатории Касперского" случайно и тут же удалены.
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