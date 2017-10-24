Касперский признал получение секретных документов из АНБ

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Сотрудники "Лаборатории Касперского" случайно скачали секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам руководителя компании Евгения Касперского, файлы были быстро удалены.



© AP/ Павел Головкин Касперский: публично отвечу на обвинения в адрес моей компании

Файлы, по словам Касперского, были получены в результате стандартной процедуры загрузки изучаемых вирусов с компьютеров пользователей.

"Они (сотрудники) немедленно пришли в мой кабинет, и сказали мне, что у них есть проблема", — приводит слова руководителя лаборатории агентство Associated Press .

По словам Касперского, сотрудникам было рекомендовано информацию в срочном порядке удалить.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в сентябре этого года министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского". "Лаборатория" заявила, что информация клиентов защищена и работники компании не сотрудничают ни с каким правительством и не замешаны в кибершпионаже.