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Касперский признал получение секретных документов из АНБ

25.10.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Сотрудники "Лаборатории Касперского" случайно скачали секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам руководителя компании Евгения Касперского, файлы были быстро удалены.

Касперский признал получение секретных документов из АНБ
© AP/ Павел Головкин
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Файлы, по словам Касперского, были получены в результате стандартной процедуры загрузки изучаемых вирусов с компьютеров пользователей.

"Они (сотрудники) немедленно пришли в мой кабинет, и сказали мне, что у них есть проблема", — приводит слова руководителя лаборатории агентство Associated Press.

По словам Касперского, сотрудникам было рекомендовано информацию в срочном порядке удалить.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в сентябре этого года министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского". "Лаборатория" заявила, что информация клиентов защищена и работники компании не сотрудничают ни с каким правительством и не замешаны в кибершпионаже.

 
Теги: Минск
 
 
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Секретные документы американского Агентства национальной безопасности были получены сотрудниками "Лаборатории Касперского" случайно и тут же удалены.

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