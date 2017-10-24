Пациенты с приобретенной тугоухостью молодеют

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Пациенты с тугоухостью молодеют. Если до сих пор считалось, что возрастные изменения на уровне внутреннего уха начинаются после 45-ти лет, то сейчас с жалобами на неразборчивость речи начинают обращаться и более молодые пациенты.



© Sputnik / Виктор Толочко Апноэ: как не умереть от остановки дыхания во сне

"Мы чаще стали встречать пациентов с нейросенсорной тугоухостью, то есть нарушением восприятия, в более молодом возрасте, когда такие нарушения не характерны", — призналась заведующая отделением слухопротезирования РНПЦ оториноларингологии Светлана Козлова.

Почему это происходит? В том числе из-за сопутствующих патологий: той же артериальнаой гипертензии или сахарного диабета. Сказывается и пренебрежение так называемой гигиеной слуха – к примеру, привычка слушать громкую музыку в наушниках.



© Sputnik / Виктор Толочко По словам Светланы Козловой пациенты с нарушениями слуха становятся все моложе

"По прогнозам ВОЗ, к 2020 году ожидается увеличение количества лиц с нарушениями слуха до 20-30% от всей численности населения. Поэтому на сегодняшний день коррекция слуховых нарушений различными способами очень актуальная проблема", — добавляет Козлова.

Иными словами, через пару лет каждый пятый, а то и третий житель земли будет испытывать определенные проблемы со слухом. Впрочем, медики говорят, что, во всяком случае сегодня, они могут помочь практически любому пациенту с нарушениями слуха.

До 100 кохлеарных имплантаций в год

И оборудование, и спектр используемых в Центре методик коррекции слуха – на мировом уровне, утверждает директор РНПЦ Николай Гребень.



© Sputnik / Виктор Толочко Кохлеарный имплант способен вернуть слух даже при тяжелых случаях тугоухости

"Нет такой операции, которую мы не делаем. Беларусь в настоящее время является лидером среди стран СНГ. У нас выполняется весь спектр хирургических вмешательств на среднем и внутреннем ухе с потерей слуха", — говорит Гребень.

Только кохлеарных имплантаций в год делается около ста. Кохлеарная имплантация – это когда во внутреннее ухо вживляется система электродов, которые стимулируют слуховой нерв и, таким образом, позволяют воспринимать звуковую информацию. Такие операции проводят, когда уже не помогают слуховые аппараты.

Ежегодно направление на получение слуховых аппаратов получают 900 взрослых пациентов и порядка 140-150 детей.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор РНПЦ оториноларингологии Николай Гребень

С 2010 года в центре помогают даже маленьким пациентам, которые в буквальном смысле остались без ушей — в результате несчастного случая или врожденной патологии.

"Таким детям мы одномоментно делаем косметическую операцию по возвращению ушной раковины и операцию по коррекции слуха. Они хорошо восстанавливаются, идут в общеобразовательные школы и нечем не отличаются от других детей. И таких деток немало. За эти годы выполнено около 70 операций", — рассказал директор РНПЦ.

Учатся и готовы учить

С этого года в центре работает симуляционный центр, где начинающие хирурги отрабатывают на 3D-моделях навыки проведения тех или иных операций.

Заработал в РНПЦ и образовательный центр. Один из последних обучающих семинаров прошел на минувшей неделе. Белорусские оториноларингологии рассказывали коллегам из Грузии, Австрии, России и Украины о ведущих мировых методиках, применяемых в РНПЦ, и своих собственных разработках.



© Sputnik / Виктор Толочко В центре работает симуляционный центр, где начинающие хирурги отрабатывают на 3D-моделях навыки проведения операций

Во-первых, в Беларуси создана система аудиологического скрининга. В случае маленьких детей, это позволяет раньше выявить проблему и минимизировать проблемы социализацией.

"Практически все родильные дома сейчас оснащены аппаратами, которые позволяют проводить скрининговые выявления нарушений слуха у маленьких детей. Ведь чем раньше мы начнем эти реабилитационные мероприятия по улучшению слуха, тем лучше социально адаптирован будет ребенок. Выполненная до года кохлеарная имплантация – это самый лучший вариант", — объясняет начальник научно-исследовательского отдела РНПЦ Юлия Еременко.

Кроме того, белорусские медики отказались от разрушающих операций при хронических средних отитах.



© Sputnik / Виктор Толочко В РНПЦ диагнозы ставят с помощью самого современного оборудования

"Мы разработали перфорированную титановую пластину, которая закрывает заднюю стенку наружного слухового прохода. И если раньше в операциях полностью разрушалась вся система среднего уха, чтобы процесс не пошел в область черепа, то сейчас эти перфорированные пластины позволяют восстановить архитектонику среднего уха, и у пациента сохраняется социально адаптированный слух", — пояснила Еременко.

Но главная гордость белорусских оториноларингологов – разработки, позволяющие решать проблему обструктивного апное во сне. Речь о длительных остановках дыхания, которые могут привести к летальному исходу. Одним из признаков обструкции является храп.



© Sputnik / Виктор Толочко Главное на приеме у лор-врача - не бояться!

"Раньше кроме как подрезать язычок мягкого неба, решения этой проблемы не было. Сейчас же в нашем центре разработана целая система диагностики храпа. Лечение зависит от уровня обструкции – места, где храп возникает. Это может быть нос, глотка, подглоточное пространство. И вот в зависимости от этого уровня и от количества остановок дыхания во сне применяется разное лечение", — объяснила начальник научно-исследовательского отдела РНПЦ.

В том числе, и благодаря этим разработкам, возможности РНПЦ пользуются спросом у иностранных пациентов. За год центр зарабатывает на экспорте мед услуг до 130 тысяч долларов. В основном, конечно, едут пациенты из стран СНГ, но в последние года за помощью к белорусским оториноларингологам обращаются и граждане Японии, Австрии, Кореи, США и других стран.