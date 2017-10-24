Команда первокурсников представит БГУ на ЧМ по программированию

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Регистрация на соревнования по программированию среди студентов в этом году пока еще не закрыта, но уже подали заявки 54 команды из Литвы, Латвии, Эстонии, Калининградской области и Беларуси, состав их будет очень разный, об этом рассказала на встрече организаторов 1/4 финала чемпионата мира по программированию с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь директор соревнований, старший преподаватель кафедры технологий программирования факультета прикладной математики и информатики БГУ Екатерина Пазюра.



© Pixabay Четвертьфинал ЧМ по программированию пройдет в новом формате

"Литва будет представлена девятью командами, из Латвийского университета приедут пять команд, из Калининградской области и Эстонии – по четыре. В соревнованиях примут участие команды восьми белорусских вузов со всех областей республики. В прошлом году в соревнованиях участвовали 58 команд. Мы надеемся, что в этом году их будет еще больше", – поделилась Пазюра.

На ЧМ по программированию команда состоит из трех человек, ей предоставляется один компьютер на пять часов. Все это время происходит совместная работа. Члены команды сами разделяют ее: кто-то придумывает алгоритм, кто-то кодирует, кто-то проверяет.

"Состав команд очень разный. Например, среди шести команд БГУ есть одна, полностью состоящая из первокурсников. Первокурсники, которые составили команду, – это двое победителей международных олимпиад по информатике, и один победитель международной олимпиады среди школьников по математике. Они обогнали несколько команд старшекурсников на отборочных соревнованиях и вошли в шестерку. Есть команда магистрантов, которые уже пятый год участвуют в этих соревнованиях. Есть команда, где один магистрант и два первокурсника. Здесь все зависит от индивидуальных качеств и их предварительной подготовки", – отметила она.

Декан факультета прикладной математики и информатики БГУ Павел Мандрик привел в пример разношерстную команду БГУ, которая в 2010 году в финале чемпионата по программированию среди студентов в Харбине представляла Беларусь и получила специальный приз соревнований за скорость решения задач. Она состояла из аспиранта, студента 5-го курса и первокурсника. На данный момент это единственная награда подобного рода среди белорусских команд.

Четвертьфинал чемпионата мира по программированию среди студентов западного региона пройдет в БГУ. Все желающие могут 2 ноября с 10:00 до 15:00 поддержать команды в открытой зоне для болельщиков, которая расположится в главном корпусе университета.