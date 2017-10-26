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Робот Sophia стала первым в мире механизмом, получившим гражданство

27.10.2017 17:22 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Женщина-робот по имени София стала первым в мире механизмом, которому было предоставлено гражданство, сообщила пресс-служба международного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Гражданство роботу, созданному гонконгской фирмой Hanson Robotics, предоставила Саудовская Аравия. София была представлена в ходе сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Ведущий мероприятия обратился непосредственно к роботу и сказал о том, что теперь он первый робот, кому было предоставлено гражданство.

В ответ София выразила благодарность властям королевства, отметив, что это большая честь для нее — стать первой среди роботов, у кого есть паспорт Саудовской Аравии.

 
Теги: Минск
 
 
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Первым государством, которое предоставило такую возможность роботу, стала Саудовская Аравия.

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