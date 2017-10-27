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Первый в мире трамвай на водороде запустили в Китае

27.10.2017 20:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Первый трамвай, работающий на водородном топливе, запустили в коммерческую эксплуатацию в китайском городе Таншань, сообщают информагентства.

Первый в мире трамвай на водороде запустили в Китае
© Pixabay
В Китае запустили трамвай, который ездит по "виртуальным" рельсам

Уникальный трамвай разработала компания China Railway Rolling Corporation (CRRC). Первый состав был запущен в провинции Хэбэй. От его эксплуатации никаких вредных веществ в атмосферу не выделяется. Температура реакции внутри водородных топливных элементов контролируется ниже 100 градусов по Цельсию, поэтому оксид азота не вырабатывается.

Расстояние между полом вагона трамвая и рельсами достигает 35 сантиметров благодаря низкопольным технологиям. Это позволяет убирать платформы и упрощать посадку пассажиров.

Заправляется трамвай в течение 15 минут. После этого он может проехать 40 километров с максимальной скоростью до 70 километров в час.

Кроме того, трамвай курсирует по железной дороге, которой уже 135 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Такой трамвай можно заправить за 15 минут, и он проедет 40 километров со скоростью до 70 км/ч.

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